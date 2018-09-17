Самая искренняя игра, или Как «фестивалил» футбол

Признаюсь честно, такого искреннего футбола со слезами, бурной радостью, переживаниями за любой момент, за каждое касание мяча, эмоциями родителей, бабушек и дедушек я не видел еще ни разу. Многие из маленьких футболистов-первоклашек, собравшихся 8 сентября на стадионе ДЮСШ г. Березы на фестивале футбола, даже мяча еще толком не видели, поэтому их желанию прикоснуться в игровом моменте к «пятнистому» не было предела. И неважно, куда после этого полетел мяч: в сторону своих или чужих ворот, главное – они в игре номер один в мире!





Главным инициатором и идейным вдохновителем первого подобного детского футбольного зрелища выступил физкультурно-спортивный клуб «Кречет» в лице директора Сергея Курневича. И вместе с отделом по образованию и ДЮСШ они сделали настоящее спортивное шоу со множеством призов, развлекательной программой и различными конкурсами, где каждый участник фестиваля получил памятный диплом.

После приветственных слов начальника отдела по образованию Татьяны Бренько и «раскладки» всего праздника из уст директора ДЮСШ Александра Палто на четырех мини-площадках футбольного газона то и дело было слышно: «Даша, доча, вперед!», «Егорыч, давай!», «Мишенька, сынок, не спи!», «Тёма, только попади по мячу!», «Саша, лови!» Кричали и переживали все от мала до велика.





Матчи четко отсудили тренеры детско-юношеской спортивной школы. А директор учреждения Александр Палто грамотно и профессионально озвучивал чуть ли не все ключевые моменты турнира и, конечно же, итоговые результаты. Пришли поддержать своих подопечных и учителя физической культуры и спорта представленных на соревнованиях школ. Особо массово выглядел десант из СШ №2 г. Березы. В целом на стадионе в этот день присутствовало около двухсот человек, хотя, по мнению Татьяны Петровны Бренько, это еще не предел. И действительно, как оказалось, школы районного центра представили на фестиваль не все первые классы, поэтому некоторые команды провели разное количество встреч, а некоторые выступали даже без замен (в поле могло играть пять футболистов плюс вратарь).

Что же касается спортивной части (а куда же без нее), то если бы не мастерство и сплоченность 1 «Г» класса СШ №2 г. Березы, поддержка его классного руководителя Татьяны Данилкович, родителей, то весь пьедестал почета заняли бы первоклашки из третьей березовской школы. Так что генеральный менеджер всех коллективов второй школы Святослав Гук, он же директор, должен обязательно отметить столь исторический момент и поощрить классного руководителя.





Все подопечные Татьяны Александровны получили золотые медали из рук директора ФСК «Кречет» Сергея Курневича. В тройку лучших также вошли первые классы СШ №3 г. Березы: 1 «А» – второе место, 1 «Б» – третье место.

В индивидуальных номинациях турнира первенствовали: Кирилл Скибинский – лучший вратарь (1 «Б» класс Березовской начальной школы), Дарья Микитич – лучший нападающий (1 «Б» класс СШ №2 г. Березы), Кирилл Глумов – лучший защитник (1 «Б» класс СШ №3 г. Березы), Роман Каштелян – лучший нападающий (1«А» СШ №3 г. Березы).

Особенно хочется отметить самого ценного игрока турнира (MVP), которым стал Егор Шляхов из команды победителей – старший сын футболиста в прошлом Владимира Шляхова, который в свое время выступал за ФК «Береза». Вот уж поистине гены пальцем не задавишь.

«И отца прославил, и свою команду сделал чемпионом», – подвел итог на церемонии награждения Сергей Михайлович Курневич. Действительно, в таком детском возрасте один еще может быть в поле воином, что и доказал Егор.





Когда игрокам вручали награды от ФСК «Кречет», многие юные футболисты еще не осознавали, что происходит: кому-то дают статуэтки, медали, а кому-то – нет, но одно они точно поняли: как здорово и весело бегать за мячом, быть в одной команде. И теперь у тренеров ДЮСШ г. Березы будет богатый выбор для набора в секцию и среди мальчиков, и среди девочек. Так и должно быть, ведь футбол – это игра номер один в мире.

Фото Марины ЛУКАШИК, Николая ЛЕОНОВА, Геннадия КУРИЛОВИЧА.