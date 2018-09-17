ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самая искренняя игра, или Как «фестивалил» футбол

18.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

Признаюсь честно, такого искреннего футбола со слезами, бурной радостью, переживаниями за любой момент, за каждое касание мяча, эмоциями родителей, бабушек и дедушек я не видел еще ни разу. Многие из маленьких футболистов-первоклашек, собравшихся 8 сентября на стадионе ДЮСШ г. Березы на фестивале футбола, даже мяча еще толком не видели, поэтому их желанию прикоснуться в игровом моменте к «пятнистому» не было предела. И неважно, куда после этого полетел мяч: в сторону своих или чужих ворот,  главное – они в игре номер один в мире!

Самая искренняя игра, или Как «фестивалил» футбол

Главным инициатором и идейным вдохновителем первого подобного детского футбольного зрелища выступил физкультурно-спортивный клуб «Кречет» в лице директора Сергея Курневича. И вместе с отделом по образованию и ДЮСШ они сделали настоящее спортивное шоу со множеством призов, развлекательной программой и различными конкурсами, где каждый участник фестиваля получил памятный диплом.

После приветственных слов начальника отдела по образованию Татьяны Бренько и «раскладки» всего праздника из уст директора ДЮСШ Александра Палто на четырех мини-площадках футбольного газона то и дело было слышно: «Даша, доча, вперед!», «Егорыч, давай!», «Мишенька, сынок, не спи!», «Тёма, только попади по мячу!», «Саша, лови!» Кричали и переживали все от мала до велика.

Самая искренняя игра, или Как «фестивалил» футбол

Матчи четко отсудили тренеры детско-юношеской спортивной школы. А директор учреждения Александр Палто грамотно и профессионально озвучивал чуть ли не все ключевые моменты турнира и, конечно  же, итоговые результаты. Пришли поддержать своих подопечных и учителя физической культуры и спорта представленных на соревнованиях школ. Особо массово выглядел десант из СШ №2 г. Березы. В целом на стадионе в этот день присутствовало  около двухсот человек, хотя, по мнению Татьяны Петровны Бренько, это еще не предел. И действительно, как оказалось, школы районного центра представили на фестиваль не все первые классы, поэтому некоторые команды провели разное количество встреч, а некоторые выступали даже без замен (в поле могло играть пять футболистов плюс вратарь).

Что же касается спортивной части (а куда же без нее), то если бы не мастерство и сплоченность 1 «Г» класса СШ №2 г. Березы, поддержка его классного руководителя Татьяны Данилкович, родителей, то весь пьедестал почета заняли бы первоклашки из третьей березовской школы. Так что генеральный менеджер всех коллективов второй школы Святослав Гук, он же директор, должен обязательно отметить столь исторический момент и поощрить классного руководителя. 

Самая искренняя игра, или Как «фестивалил» футбол

Все подопечные Татьяны Александровны получили золотые медали из рук директора ФСК «Кречет» Сергея Курневича. В тройку лучших также вошли первые классы СШ №3 г. Березы: 1 «А» – второе место, 1 «Б» – третье место.

В индивидуальных номинациях турнира первенствовали: Кирилл Скибинский – лучший вратарь (1 «Б» класс Березовской начальной школы), Дарья Микитич – лучший нападающий (1 «Б» класс СШ №2 г. Березы), Кирилл Глумов – лучший защитник (1 «Б» класс СШ №3 г. Березы), Роман Каштелян – лучший нападающий (1«А» СШ №3 г. Березы).

Особенно хочется отметить самого ценного игрока турнира (MVP), которым стал Егор Шляхов из команды победителей – старший сын футболиста в прошлом Владимира Шляхова, который в свое время выступал за ФК «Береза». Вот уж поистине гены пальцем не задавишь.

«И отца прославил, и свою команду сделал чемпионом», – подвел итог на церемонии награждения Сергей Михайлович Курневич. Действительно, в таком детском возрасте один еще может быть в поле воином, что и доказал Егор.

Самая искренняя игра, или Как «фестивалил» футбол

Когда игрокам вручали награды от ФСК «Кречет», многие юные футболисты еще не осознавали, что происходит: кому-то дают статуэтки, медали, а кому-то – нет, но одно они точно поняли: как здорово и весело бегать за мячом, быть в одной команде. И теперь у тренеров ДЮСШ г. Березы будет богатый выбор для набора в секцию и среди мальчиков, и среди девочек. Так и должно быть, ведь футбол – это игра номер один в мире.

Фото Марины ЛУКАШИК, Николая ЛЕОНОВА, Геннадия КУРИЛОВИЧА.

 

 

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие из маленьких футболистов-первоклашек, собравшихся 8 сентября на стадионе ДЮСШ г. Березы на фестивале футбола, даже мяча еще толком не видели, поэтому их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшие сериалы для начинающих бизнесменов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика