Город воспоминаний. Петля времени

Представители Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов 15 сентября посетили Березу, в их числе и космонавт Петр Ильич Климук.

П.И. Климук уже бывал в Березе – в феврале 1979 года. Тогда он выдвигался в депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва и посетил наш райцентр в рамках предвыборной кампании. Учитель физики и руководитель школьного фотокружка СШ №1 г. Березы Лидия Давидовна Мамотюк сфотографировала известного космонавта во время встречи с избирателями.

Спустя 39 лет, Петр Ильич Климук поставил свой автограф на этом снимке. Подробности читайте в выпуске газеты «Маяк» за 19 сентября.