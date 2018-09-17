Верховная Рада Украины выдвигает Сенцова на Нобелевскую премию мира

Верховная Рада Украины 18 сентября приняла постановление №9040 о заявлении в норвежский Нобелевский комитет относительно выдвижения кандидатуры украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Документ поддержали 245 народных депутатов при 226 необходимых, сообщает "".

"Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека.





Верховная Рада Украины должна высказать свою позицию относительно выдвижения кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира", – говорится в пояснительной записке к постановлению.





28 августа бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.





Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года.





Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.





Сенцов своей вины не признал.





14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил.