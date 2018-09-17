ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховная Рада Украины выдвигает Сенцова на Нобелевскую премию мира

18.09.2018 17:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Верховная Рада Украины приняла постановление о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Верховная Рада Украины 18 сентября приняла постановление №9040 о заявлении в норвежский Нобелевский комитет относительно выдвижения кандидатуры украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Документ поддержали 245 народных депутатов при 226 необходимых, сообщает "ГОРДОН". 

"Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека. 

Верховная Рада Украины должна высказать свою позицию относительно выдвижения кандидатуры Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира", – говорится в пояснительной записке к постановлению. 

28 августа бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира. 

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. 

Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. 

Сенцов своей вины не признал. 

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил. 

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховная Рада Украины приняла постановление о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Международные соревнования энергетиков проходят под Брестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика