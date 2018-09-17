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Англичане показали новый танк Challenger 2 Life Extension Project
Фотографии модернизированного танка Challenger 2 Life Extension Project опубликовало новостное
Пока Challenger 2 LEP существует в единственном экземпляре — машина ждет экспертной оценки британского Минобороны. Командир танка получил универсальный универсальным модульный панорамный прицелом PASEO фирмы Safran.
В нее входят 3−5 мкм тепловизионная камера, цветная телекамера и лазерный дальномер, и согласно имеющимся данным она может обнаружить транспортное средство на дальности 12 км. Собственный тепловизор фирмы Leonardo будет и в распоряжении наводчика.
Механик-водитель получил в свое распоряжение систему ночного видения DNVS 4. Все эти усовершенствования делают Challenger 2 LEP эффективным 24 часа в сутки независимо от погодных условий.
Challenger 2 зарекомендовал себя в Боснии, Косово и Ираке. В лобовой проекции танк защищен мощной броней, получившей название «Дорчестер» (второе название брони «Чобхэм»). По оценкам специалистов, она в два раза превосходит по прочности броневую сталь. Дополнительную защиту танку обеспечивает динамическая защита ROMOR, устанавливаемая по бортам корпуса и башни в сочетании с решетчатыми экранами.
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Усовершенствования делают Challenger 2 LEP эффективным 24 часа в сутки независимо от погодных условий.
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