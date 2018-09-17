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Лучшие сериалы для начинающих бизнесменов

18.09.2018 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Лучшие сериалы для начинающих бизнесменов

фото: secretmag.ru

В ожидании прорывных идей лучше прокрастинировать с пользой. Из хорошего сериала начинающий предприниматель может узнать больше, чем из нескольких однообразных книг о бизнесе и лидерстве.

«Секрет фирмы» нашёл пять удачных примеров. Готовьтесь монетизировать сериалочасы — вашими наставниками будут стартаперы Долины, король хедж-фондов, лучший адвокат Чикаго, нью-йоркские медиамагнаты и пионеры порно-индустрии.

Наследники

Кому смотреть: тем, кто решил начать семейный бизнес (подумайте сто раз!)

О чём: сага о Роях – семейная драма об американской династии медиамагнатов. Несчастны её представители примерно настолько, насколько влиятельны и богаты. Кланом управляет жёсткий, властный, непредсказуемый стареющий патриарх Логан Рой. Несмотря на возраст, Логан не спешит передавать трон, в очередь за которым выстроился выводок детей с весьма сомнительными талантами. Привет Руперту Мёрдоку (с которого отчасти списан Логан Рой), а также Шекспиру и «Игре престолов».

Исполнительные продюсеры «Наследников» – обладатель премии «Оскар» Адам МакКей («Игра на понижение») и комик Уилл Феррелл. За идею и сценарий отвечает британский сценарист Джесси Армстронг, автор политической сатиры «Гуща событий». Такой состав обеспечивает шоу мрачным юмором и едкими отсылками к современному контексту. Армстронг тонко высмеивает, а иногда довольно открыто разносит клановость в культуре, политике, бизнесе.

Чему учит:

Большие деньги не сделают вас и вашу семью счастливыми

Если решили построить семейный бизнес, подумайте ещё раз

Когда во власти слишком много родственников, этика уходит на задний план

Двойка

Кому смотреть: самым беспринципным стартаперам

О чём: провокационная ретро-драма от создателя «Убойного отдела» и «Прослушки» Дэвида Саймона – история легализации и бума индустрии порно. Название сериалу досталось от знаменитой в Нью-Йорке 42-й улицы, которую прозвали «двойкой». В 70-е годы на «двойке» работали бордели, порно-кинотеатры, эротические шоу, бары с секс-вечеринками, где тусовались сутенёры и секс-работницы.

Сценарий отчасти построен на биографии братьев-близнецов – предводителей «двоечной» мафии, которых играет Джеймс Франко. Оказывается, секс-индустрия устроена как любой другой бизнес с кадровым менеджментом, логистикой, юридическими заморочками и просчётом рисков. Работа в нём – беспощадная эксплуатация. Нечеловеческие условия и люди, которые выживают в них, как умеют. По большому счету «Двойка» – это хрестоматийный пример дикого капитализма.

Чему учит:

Никогда не говори «нет» возможности заработать

Не бери на работу родственников и не ввязывайся в их проблемы

Кризис – всегда возможность продвинуться дальше

Миллиарды

Кому смотреть: финансистам, трейдерам и тем, кому интересен реальный Уолл-Стрит

О чём: триллер о противостоянии двух крупных игроков из самого центра мировых финансов и власти. Проницательный федеральный прокурор Чак Родс вступает в опасную схватку с талантливым и амбициозным королём хедж-фондов Бобби Аксельродом. Это совсем не классика «хороший против плохого», всё гораздо сложнее и интереснее. Глубину, динамику и мрачный юмор обеспечивают шоураннеры Брайан Коппельман, Дэвид Левин, («Тринадцать друзей Оушена», «Иллюзионист» и «Шулера») и Эндрю Росс Соркин, один из ведущих американских экономических журналистов, финансовый колумнист New York Times. Продажи, трейдинг, инвестирование, стратегия, карьера, маркетинг, HR-психология – за три сезона сериал стал мощным пособием по бизнесу.

Чему учит:

Окружайте себя только теми, с кем хотите работать или дружить. Каждый из этих людей должен быть в чём-то компетентнее вас

Цените и не испытывайте на прочность тех, кто готов пойти с вами до конца. У любого терпения есть предел

Будьте готовы, что в мире больших денег нет места эмоциям – доверяй только себе и чуваку в зеркале

Силиконовая долина

Кому смотреть: рисковым стартаперам-новичкам и всем, кому любопытно, как на самом деле устроена Долина

О чём: комедия про команду друзей-гиков, одержимых стартапами и славой Стива Джобса. Во времена силиконовой лихорадки чудаковатые гении вместе обитают в доме/инкубаторе (бесплатно, потому что лендлорд в доле будущего проекта) и пытаются нащупать золотую жилу. Один из них совершенно случайно создаёт алгоритм сжатия данных с огромным потенциалом. Дальше ребята успешно отбиваются от коварных бизнес-акул и открывают собственную компанию «Крысолов». И тут начинается самое интересное: поиски инвесторов, происки конкурентов, юридические сложности и пивот.

Сериал реалистично изображает будни мира высоких технологий, среди героев которого без труда угадываются реальные люди из Долины. У создателя шоу Майкла Джаджа («Офисное пространство», «Бивис и Баттхед») есть опыт работы в Силиконовой долине, и многие эпизоды сериала основаны на реальных кейсах.

Чему учит:

Команде нужен хотя бы один безумец и один зануда

Всегда внимательно читайте документы и записывайте все устные договоренности (особенно между друзьями)

Не бойтесь пробовать новое, вносить правки или полностью менять концепцию вашего бизнеса, если он не отвечает требованиям аудитории

Чушь – это прекрасно. Из неё рождаются гениальные идеи

Хорошая жена

Кому смотреть: тем, кто отложил карьеру и бизнес на потом ради семьи

О чём: лучшая юридическая драма нашего времени, главная героиня которой сумела построить головокружительную карьеру, несмотря на предательство и публичный скандал. Алисия Флоррик – идеальная мать двоих детей и жена политика, бросившая юридическую карьеру ради семьи и мужа, генерального прокурора штата Иллинойс. Когда благоверный оказывается в центре сексуального и коррупционного скандалов, домохозяйка не впадает в отчаяние. Алисия берёт на себя роль главы семьи и становится незаменимым профи в крупной юридической конторе Чикаго. Продюсерская работа Ридли Скотта завоевала целую кучу номинаций «Эмми», в двух из них победила «хорошая жена» Джулианна Маргулис.

Чему учит:

Большое разочарование – это большие возможности

Бизнес-этика – залог успеха: уважайте интересы сотрудников, действующих и потенциальных партнёров и даже конкурентов

Старые знакомства, нетворкинг и крепкие партнёрские отношения важнее всего

Если хотите притягивать успех – вживайтесь в образ и будь лидером

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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В ожидании прорывных идей лучше прокрастинировать с пользой. Из хорошего сериала начинающий предприниматель может узнать больше, чем из нескольких однообразных...
 
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