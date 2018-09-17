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Здравствуйте, люди! Мы родились! (Август, 2018)
18.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край
В августе отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:
В городе Осиповичи: Вера Хадыка, Эмма Кузьменко, Алиса Борозна, Ярослав Потапейко, Алиса Манетова, Милана Кулевская, Варвара Каристова, Алина Славинская, Арсений Бородич, Полина Во- робьёва, Илья Ермаков, Лев Галиевский, Артём Матус, Полина Кавко, Ксения Танцева, Павел Цыбульский, Павел Пужевич, Александр Шабусов, Ангелина Алёшкина, Артём Санкович, Алёна Адакимчик, Илья Хаткевич, Софья Дамарад, Дарина Польянова, Матвей Изох, Александра Шпак, Тимофей Воробей, Глеб Мантай, Иван Чайка, Алиса Черевко, Ксения Фесько.
В населенных пунктах Осиповичского района: Кирилл Чавров, Евгений Забавский, Матвей Примак (Елизово), Ализа Ерохина (Лапичи), Валентина Гуринович, Вероника Ивчик (Вязовница), Екатерина Юрчук (Корытное), Алиса Соловьёва, Виктория Сидоренко (Вязье), Анастасия Колесникова (Ясень), Амелия Гурская (Ковгары), Антон Евдокимович (Каменичи), Леонид Царь (Концы).
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В августе отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Вера Хадыка, Эмма Кузьменко, Алиса Борозна, Ярослав...
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