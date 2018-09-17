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Банкет на выезде: ресторанное обслуживание на персональных условиях

18.09.2018 17:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Банкет на выезде: ресторанное обслуживание на персональных условиях
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Банкет или фуршет на самом высшем уровне может быть проведен в любом подходящем для этих целей месте — в офисе или дома, на берегу живописного озера, во время перерыва в рамках деловой встречи или конференции, на детском празднике, на даче… Благодаря услугам кейтеринга в Минске праздничное или деловое мероприятие может пройти в любом формате и с любыми закусками. Среди самых востребованных услуг: выездное банкетное обслуживание, выездной фуршет, свадебный банкет, новогодний кейтеринг, свадебный банкет, летнее барбекю, кофе-брейк.

В зависимости от компании, предлагающей услуги кейтеринга, и имеющегося бюджета, формат выездного ресторанного обслуживания может включать выбор подходящего места, организацию развлекательной программы, доставку и облуживание гостей, декоративное оформления места торжества, сервировку столов, приготовление блюд по заранее согласованному меню. От заказчика потребуется только выбрать исполнителя, но задача это не из простых. Например, за низкой ценой обслуживания может скрываться достаточно скучное меню и одноразовая посуда.

Например, Cater Club (Минск) предлагает на выбор около 20 холодных закусок, девять салатов, 15 вариантов горячих блюд, разнообразные канапе.

Фуршет или банкет?

Фуршет не требует плана рассадки гостей и большого количества мебели. Подобный план питания выбирают для неформальных мероприятий, когда количество гостей точно не известно, а сами гости не привязаны к своим местам и могут свободно перемещаться по площадке. Фуршет станет наиболее удачным вариантом для делового мероприятия. Этот формат также удобен для встречи с друзьями за городом и даже для свадьбы.

Организация банкета несколько сложнее. Требуется мебель, столовый текстиль, аксессуары для сервировки; обычно составляется план рассадки гостей. Соответственно меню банкета более продуманное.

Выездной кофе-брейк

Формат многих деловых мероприятия предполагает перерыв на отдых, который можно дополнить вкусным кофе или чаем с разнообразной выпечкой и закусками. Подобный перерыв на кофе стал частью культуры делового общения. Если на мероприятии не панируется большое количество гостей, то для организации кофе-брейка может быть приглашён профессиональный бариста.

Cater Club, Минск, ул. Сухаревская 51/85. Тел.  +375 (29) 651-72-72

*на правах рекламы. ИП Попов Евгений Игоревич. Свидетельство №192236430 от 17.03.2014г.

 
Теги: Минск
 
 
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