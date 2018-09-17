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В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку
Фото из архива
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку "Ауди", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
На данный момент мужчина 1953 года рождения задержан. Проводится его освидетельствование.
Сергей Зараник отметил, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится сбор информации.
В задержании были задействованы сотрудники разных подразделений.
Тем временем в соцсетях очевидцы сообщают, что видели погоню за нарушителем на улице Тимирязева и возле ТЦ "Корона" на улице Кальварийской.-0-
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку "Ауди", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и...
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