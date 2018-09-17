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В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку

18.09.2018 17:40 — Разное | БелТА  
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В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку
Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку "Ауди", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ УВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

На данный момент мужчина 1953 года рождения задержан. Проводится его освидетельствование.

Сергей Зараник отметил, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится сбор информации.

В задержании были задействованы сотрудники разных подразделений.

Тем временем в соцсетях очевидцы сообщают, что видели погоню за нарушителем на улице Тимирязева и возле ТЦ "Корона" на улице Кальварийской.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку "Ауди", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и...
 
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