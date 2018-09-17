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С утра 19 до вечера 20 сентября будет отключена горячая вода в 21 доме, школе и двух детских садах в Минске

18.09.2018 17:40 — Разное | Интерфакс  
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В процессе эксплуатации выявлено неудовлетворительное состояние трубопроводов на участке тепловой сети тепломагистрали по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в тепловой камере по ул. Волоха, 49, сообщает сайт РУП "Минскэнерго". Тепловая магистраль была введена в эксплуатацию в 1970 году, уточнили на предприятии.

В связи с вышеизложенным, персоналу филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" и ПКООО "КИПтеплосервис" требуется выполнение комплекса ремонтных работ, в том числе раскопок.

Учитывая значительный объем планируемых работ будет отключено горячее водоснабжение некоторых потребителей города Минска с 8.00 19 до 20.00 20 сентября:

жилые дома:

  •  Бетонный проезд, 15, 19 ("Строммаш");
  •  Либкнехта, 130 ("Мапид");
  •  Волоха, 43/49, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59;
  •  Карпова, 12, 16;
  •  Лермонтова, 45;
  •  Либкнехта, 110/43, 112, 116, 118,122.

административные здания:

  • Бетонный проезд, 1, 6, 7, 9, 23, 33;
  • Либкнехта 128;
  • Волоха, 53Б - ПНС.

учебные заведения:

  • средняя школа № 80 (Либкнехта, 114);
  • детский сад № 172 (Лермонтова, 47);
  • детский сад № 209 (Либкнехта, 120).

Всего: 21 жилой дом, 8 административных зданий, 3 учебных заведения.

РУП "Минскэнерго" просит жителей и гостей Минска с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 
Теги: Минск
 
 
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В процессе эксплуатации выявлено неудовлетворительное состояние трубопроводов на участке тепловой сети тепломагистрали по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в...
 
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