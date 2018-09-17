С утра 19 до вечера 20 сентября будет отключена горячая вода в 21 доме, школе и двух детских садах в Минске
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В процессе эксплуатации выявлено неудовлетворительное состояние трубопроводов на участке тепловой сети тепломагистрали по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в тепловой камере по ул. Волоха, 49, сообщает сайт РУП "Минскэнерго". Тепловая магистраль была введена в эксплуатацию в 1970 году, уточнили на предприятии.
В связи с вышеизложенным, персоналу филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" и ПКООО "КИПтеплосервис" требуется выполнение комплекса ремонтных работ, в том числе раскопок.
Учитывая значительный объем планируемых работ будет отключено горячее водоснабжение некоторых потребителей города
Минска с 8.00 19 до 20.00 20 сентября:
жилые дома: Бетонный проезд, 15, 19 ("Строммаш");
Либкнехта, 130 ("Мапид");
Волоха, 43/49, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59;
Карпова, 12, 16;
Лермонтова, 45;
Либкнехта, 110/43, 112, 116, 118,122.
административные здания: Бетонный проезд, 1, 6, 7, 9, 23, 33;
Либкнехта 128;
Волоха, 53Б - ПНС.
учебные заведения: средняя школа № 80 (Либкнехта, 114);
детский сад № 172 (Лермонтова, 47);
детский сад № 209 (Либкнехта, 120).
Всего: 21 жилой дом, 8 административных зданий, 3 учебных заведения.
РУП "Минскэнерго" просит жителей и гостей Минска с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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В процессе эксплуатации выявлено неудовлетворительное состояние трубопроводов на участке тепловой сети тепломагистрали по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в...
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