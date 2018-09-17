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Metallica Show S&M Tribute с участием Президентского оркестра состоится 15 декабря

18.09.2018 17:25 — Разное | Интерфакс  
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Metallica Show S&M Tribute с Президентским оркестром Республики Беларусь под руководством Заслуженного артиста Беларуси Виктора Бабарикина состоится 15 декабря в Дворце республики.

Metallica Show S&M Tribute с участием Президентского оркестра состоится 15 декабря

Если вы считаете себя настоящим любителем творчества группы Metallica и рока в целом – то вам нужно обязательно увидеть это! Монументальные инструментальные полотна, которые получаются в результате синтеза классического металла с оркестром, неизменно завораживают и поражают до глубины души абсолютно всех — и тех, кто является поклонником тяжёлого рока, и тех, кто предпочитает традиционную классическую музыку. Легендарное музыкальное трибьют-шоу, полностью воссоздает культовый альбом S&М 1999 года.

Классика рока и современность сливаются в единое целое и предстают перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте. Такое грандиозное шоу запомнится зрителям навсегда и впечатлит любого, даже самого искушённого поклонника группы Metallica, рока и музыки в целом. Тяжелый металл, пропущенный через мульти-инструментальный симфонический оркестр – это диалог культур, всегда благодатный и провоцирующий культурный шок.

Инфолиния: +375 17 229-90-04, +375 17 229-90-39.

Билеты во всех кассах города.

 
 
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Metallica Show S&M Tribute с Президентским оркестром Республики Беларусь под руководством Заслуженного артиста Беларуси Виктора Бабарикина состоится 15 декабря в Дворце...
 
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