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Концертная программа, посвященная 80-летию Высоцкого, пройдет 18 октября в Дворце республики
По многочисленным просьбам зрителей!
Концертная программа, посвященная 80-летию культовой персоны XX столетия – Владимиру Высоцкому, в исполнении Заслуженного коллектива Президентского оркестра Республики Беларусь "Я, конечно, вернусь" - возвращается!
Любимые песни великого барда, прозвучат в симфонической обработке.
Солисты: Артур Федорович, Павел Нарочанский. Ждем вас!
Концерт пройдет 18 октября 2018 года в Дворце Республики.
Инфолиния: +375 17 229-90-39.
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По многочисленным просьбам зрителей! Концертная программа, посвященная 80-летию культовой персоны XX столетия – Владимиру Высоцкому, в исполнении Заслуженного...
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