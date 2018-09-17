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Концертная программа, посвященная 80-летию Высоцкого, пройдет 18 октября в Дворце республики

18.09.2018 17:14 — Разное | Интерфакс  
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По многочисленным просьбам зрителей!

Концертная программа, посвященная 80-летию культовой персоны XX столетия – Владимиру Высоцкому, в исполнении Заслуженного коллектива Президентского оркестра Республики Беларусь "Я, конечно, вернусь" - возвращается! 

Любимые песни великого барда, прозвучат в симфонической обработке. 

Солисты: Артур Федорович, Павел Нарочанский. Ждем вас!

Концертная программа, посвященная 80-летию Высоцкого, пройдет 18 октября в Дворце республики

Концерт пройдет 18 октября 2018 года в Дворце Республики.

Инфолиния: +375 17 229-90-39.

 
 
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По многочисленным просьбам зрителей! Концертная программа, посвященная 80-летию культовой персоны XX столетия – Владимиру Высоцкому, в исполнении Заслуженного...
 
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