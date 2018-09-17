|
Классика и рок сольются воедино в исполнении симфонического оркестра 30 ноября
Президентский оркестр разрушает стереотипы!
Казалось бы, две несочетаемые стихии: классика и рок сольются воедино в исполнении симфонического оркестра под управлением Виктора Бабарикина. Мощные гитарные рифы и мелодичность скрипичной музыки обеспечат истинное наслаждение меломанам и поклонникам рок-истории!
Ждем вас 30 ноября в Большом зале Дворца Республики.
Инфолиния: +375 17 229-90-04, +375 17 229-90-39.
Билеты во всех кассах города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентский оркестр разрушает стереотипы! Казалось бы, две несочетаемые стихии: классика и рок сольются воедино в исполнении симфонического оркестра под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)