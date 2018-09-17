В Речице молодой хирург покончил с собой из-за любви

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Как сообщиликоллеги мужчины, его нашли с перерезанной сонной артерией и вскрытыми венами на руках. Информация об инциденте в официальных источниках отсутствует, однако нам удалось подтвердить ее по своим каналам в Речице и узнать подробности.Молодого человека 1989 года рождения нашли в его квартире мертвым, вчера, 17 сентября, примерно около 19 часов вечера. Жил он один.Сослуживица и подруга погибшего рассказала «Сильным новостям», что накануне смерти он удалил все свои переписки в соцсетях. По имеющейся информации, возле тела была найдена предсмертная записка, однако содержание ее достаточно туманно и из него явствует лишь то, что причиной суицида стали проблемы в отношениях с женщиной.В то же время соседи мужчины говорят, что в записке кроме прочего содержалась просьба похоронить его в Речице. Также погибший жалуется на то, что он устал иПо имеющейся информации, по данному инциденту проводит проверку прокуратура.