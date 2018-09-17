Массовая драка со стрельбой на чеченской свадьбе попала на видео



Стоп-кадр видео драки во время свадьбы

"360"

Согласно кавказской традиции, шофер машины, следующей за автомобилем с молодоженами, получает крупную денежную сумму. Водители двух легковушек пытались занять это место, из-за чего и возник конфликт.Когда автомобили остановились, драка приобрела массовый характер. Весь инцидент сопровождался стрельбой в воздух.