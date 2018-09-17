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Массовая драка со стрельбой на чеченской свадьбе попала на видео
Стоп-кадр видео драки во время свадьбы
Согласно кавказской традиции, шофер машины, следующей за автомобилем с молодоженами, получает крупную денежную сумму. Водители двух легковушек пытались занять это место, из-за чего и возник конфликт.
Когда автомобили остановились, драка приобрела массовый характер. Весь инцидент сопровождался стрельбой в воздух.
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В Чечне свадьба закончилась массовой дракой со стрельбой, сообщает телеканал "360".
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