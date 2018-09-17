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Олег Гайдукевич заявил о участии в президентских выборах
Фото: nn.by
«ЛДП будет участвовать в президентских выборах. У меня есть желание баллотироваться на пост президента», - заявил Олег Гайдукевич на пресс-конференции во вторник в Минске.
По словам представителя ЛДП, его кандидатура официально может быть выдвинута на съезде партии, который состоится летом 2019 года.
Он подчеркнул, что на грядущем съезде рассчитывает занять пост руководителя партии.
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Первый зампред ЛДП Олег Гайдукевич заявляет о президентских амбициях.
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