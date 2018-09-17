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Олег Гайдукевич заявил о участии в президентских выборах

18.09.2018 17:20 — Разное | UDF  
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Фото: nn.by
Первый заместитель председателя белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявляет о президентских амбициях, официально хочет выдвинуться летом 2019 года, пишет interfax.by.

«ЛДП будет участвовать в президентских выборах. У меня есть желание баллотироваться на пост президента», - заявил Олег Гайдукевич на пресс-конференции во вторник в Минске.

По словам представителя ЛДП, его кандидатура официально может быть выдвинута на съезде партии, который состоится летом 2019 года.

Он подчеркнул, что на грядущем съезде рассчитывает занять пост руководителя партии.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый зампред ЛДП Олег Гайдукевич заявляет о президентских амбициях.
 
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