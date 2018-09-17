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В Минске около "Короны" ГАИ гналась за Audi. Стрельба была прямо около людей
В Минске несколько экипажей ГАИ со стрельбой преследовали Audi, сообщает
Читатели сообщают, что водитель Audi продолжил движение в направлении улицы Притыцкого и на улице Жудро совершил ДТП. Мужчину задержали. Также появились сведения, что погоня за этой Audi началась еще в Заславле. Эта информация проверяется.
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Инцидент произошел 18 сентября, около 15.20.
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