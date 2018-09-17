В Минске несколько экипажей ГАИ со стрельбой преследовали Audi, сообщает Auto.tut.by .



Инцидент произошел 18 сентября, около 15.20. Очевидцы сообщают, что в погоне участвовали минимум шесть экипажей ГАИ. «Около «Короны» автомобиль практически удалось заблокировать, однако водитель легковушки сумел по газонам и тротуарам выехать из «ловушки». Инспектор ГАИ, несмотря на то, что рядом находились люди, начал стрелять по колесам», — рассказал Владимир.





Читатели сообщают, что водитель Audi продолжил движение в направлении улицы Притыцкого и на улице Жудро совершил ДТП. Мужчину задержали. Также появились сведения, что погоня за этой Audi началась еще в Заславле. Эта информация проверяется.