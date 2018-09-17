Шуневич: На Европейских играх в Минске будут задействованы российские полицейские

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— заявил министр внутренних дел БеларусиС таким заявлением Шуневич выступил на пресс-конференции в Новополоцке после встречи с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, сообщаетШуневич также отметил, что планируется привлечь правоохранителей из некоторых других стран. Названия этих стран не прозвучали.