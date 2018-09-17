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Шуневич: На Европейских играх в Минске будут задействованы российские полицейские

18.09.2018 17:13 — Разное | UDF  
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Фото: Shuterstock
Российские полицейские будут задействованы на крупных спортивных событиях в Беларуси.

«Российские коллеги из Министерства внутренних дел делегируют нам своих сотрудников на время проведения II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею. Это, безусловно, повысит эффективность принимаемых мер по обеспечению общественного порядка», — заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

С таким заявлением Шуневич выступил на пресс-конференции в Новополоцке после встречи с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, сообщает БелТА.

Шуневич также отметил, что планируется привлечь правоохранителей из некоторых других стран. Названия этих стран не прозвучали.

 
 
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Российские полицейские будут задействованы на крупных спортивных событиях в Беларуси.
 
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