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Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами
Новости Беларуси. 18 сентября Александру Лукашенко продемонстрировали свои способности одаренные белорусские музыканты, а промышленные флагманы показали новую специальную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От рекордов спортивных к достижениям в искусстве. Главе государства представили сделанные в стране пианино, баяны и даже балалайки. О возобновлении в Беларуси производства музыкальных инструментов речь шла во время встречи главы государства с творческой молодежью. Поручение – выполнено.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чувствую, что настал такой период. Если мы его прошлепаем, мы никогда не догоним. Наша нация из музыкальной, умной, талантливой превратится в падших людей. Поэтому надо поднять наших людей, надо подставить им плечо, подставить руки, чтобы они не упали в уровне.
Потому что я считаю, что нет такого народа, как белорусский, который может в музыкальном искусстве быть на таком уровне. Нет его. Но если не будет инструмента, то мы с этого уровня свалимся в туда, болото. Поэтому за это мы пытаемся ухватиться сейчас. Чувствую, что мы даже где-то чуть-чуть потеряли время.
Александр Лукашенко оценил звучание отечественных скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами.
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Новости Беларуси. 18 сентября Александру Лукашенко продемонстрировали свои способности одаренные белорусские музыканты, а промышленные флагманы показали новую...
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