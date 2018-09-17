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Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами

18.09.2018 18:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 сентября Александру Лукашенко продемонстрировали свои способности одаренные белорусские музыканты, а промышленные флагманы показали новую специальную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортиинвентарь и музыкальные инструменты

От рекордов спортивных к достижениям в искусстве. Главе государства представили сделанные в стране пианино, баяны и даже балалайки. О возобновлении в Беларуси производства музыкальных инструментов речь шла во время встречи главы государства с творческой молодежью. Поручение – выполнено.

Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проблем с финансированием у нас не будет. По крайней мере, этого спектра инструментов, которые мы увидели. Пятый раз говорю: это еще не всё. Точно так по спортивному инвентарю, так и здесь. Всё для детей.

Чувствую, что настал такой период. Если мы его прошлепаем, мы никогда не догоним. Наша нация из музыкальной, умной, талантливой превратится в падших людей. Поэтому надо поднять наших людей, надо подставить им плечо, подставить руки, чтобы они не упали в уровне.

Потому что я считаю, что нет такого народа, как белорусский, который может в музыкальном искусстве быть на таком уровне. Нет его. Но если не будет инструмента, то мы с этого уровня свалимся в туда, болото. Поэтому за это мы пытаемся ухватиться сейчас. Чувствую, что мы даже где-то чуть-чуть потеряли время.

Александр Лукашенко оценил звучание отечественных скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами.

Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами

Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами

Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами

Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами

Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами

Александр Лукашенко оценил звучание скрипки и цимбал, созданных белорусскими мастерами

 
 
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Новости Беларуси. 18 сентября Александру Лукашенко продемонстрировали свои способности одаренные белорусские музыканты, а промышленные флагманы показали новую...
 
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