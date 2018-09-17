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«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями

18.09.2018 17:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Таковы итоги сегодняшнего кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый вторник у Президента. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах

«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями

Так, Игорь Брилевич отныне председатель Пинского райсполкома, Михаил Киселевич отвечать будет за район Лепельский. А вот Александр Боданин уедет в Браславский. Его предыдущая должность – зампредседателя Миорского райисполкома.

Перед каждым из руководителей Александр Лукашенко поставил жесткие задачи. К примеру, глава государства интересовался опытом по объединению предприятий в сфере АПК в Пинском районе и предупредил, что этот процесс нельзя осуществлять искусственно. Ведь с одной стороны, предприятие-интегратор должно придать импульс развитию, с другой – экономику обеих организаций нельзя загубить.

«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа и так далее и тому подобное. Если вы что-то делаете, то надо делать осознанно.

Допустим, если ваши хозяйства присоединяли к мясокомбинату, возможно, в этом есть смысл, поскольку это конечный продукт, который перерабатывает мясокомбинат, деньги какие-то там есть, его еще принято называть неким интегратором. Но главное, чтобы толк был, чтобы то хозяйство или организация, к которой идет присоединение, она могла что-то дать присоединяемому.

Ну и еще у нас болезнь есть. Видим хорошее предприятие, работает хорошо. Взяли, повесили ему, не продумав... Надо будет заниматься точно так, как занимаемся Оршей. Посмотреть предприятия. У них не та ситуация, что в Орше. Но, тем не менее, по этому пути нам надо двигаться. И вы на это обратите внимание. Может даже побывать ему в Орше, посмотреть, в каком направлении двигаться.

Еще раз подчеркиваю: Пинск – это не Орша. Тем не менее, этот тренд, основное направление вам надо учитывать.

«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями

«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями

Также помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Виталий Вовк. Изменения есть и в дипломатическом корпусе. Представлять наши интересы в Латвии будет Василий Маркович, до этого возглавлявший главное кадровое управление МИДа, а в Финляндии – Алексей Самосуев, тоже не один год проработавший в Министерстве иностранных дел.

В сотрудничестве с Латвией Александр Лукашенко видит большой потенциал. Вместе мы можем заработать. Среди актуальных тем – использование местной портовой инфраструктуры, сотрудничество с белорусскими цементными заводами, сфера высоких технологий, взаимные инвестиции.

Александр Лукашенко: «Через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный, нормальный выход к морю»

 
 
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Новости Беларуси. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Таковы итоги сегодняшнего кадрового дня у...
 
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