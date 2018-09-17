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Вез на родину: в Смоленской области задержали белоруса с 5 кг наркотиков

18.09.2018 17:55 — Разное | Партизан  
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В Смоленской области на трассе Москва-Минск сотрудники полиции для проверки остановили автомобиль, который направлялся к границе с Беларусью.
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Мужчина, находившийся за рулем, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался, а его пассажир попытался покинуть автомашину и скрыться от сотрудников полиции, однако был задержан и досмотрен в присутствии понятых. 

В имевшемся при нем рюкзаке полицейские обнаружили вещества синтетического и растительного происхождения. Такие же вещества были обнаружены при досмотре на заднем сидении автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое является наркотическими средствами мефедрон, марихуана и МДМА (экстази), общей массой более 5 кг.

Водитель пояснил, что ранее не был знаком с пассажиром и посадил его в автомашину по пути следования, якобы молодой человек попросил довезти его до Беларуси. Автостопщиком оказался 25-летний гражданин Беларуси, который признался, что наркотики принадлежат ему.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и пунктом «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупном размере). Мужчине грозит наказание от 15 до 20 лет. 


 
Теги: Минск
 
 
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В Смоленской области на трассе Москва-Минск сотрудники полиции для проверки остановили автомобиль, который направлялся к границе с Беларусью.
 
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