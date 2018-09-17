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"Гвалтоўная беларусізацыя" от польских пограничников
Журналист Виталь Зыблюк рассказал о случае с польскими пограничниками в польском лесу неподалеку от Беларуси.
В километрах 15 от границы к журналисту подошли 2 пограничницы, остановили и начали долгую проверку.
Минут через 30 Виталию Зыблюку принесли на подпись бумагу по-белорусски: «Растлумачэнне аб правілах і парадку ажыццяўлення кантролю легальнасці знаходжання іншаземцаў на тэрыторыі Рэспубліка Польшча».
«Насильственная белоруссизация от польских пограничников. Даже настроение подняли», — пишет журналист.
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Журналист Виталь Зыблюк рассказал о случае с польскими пограничниками в польском лесу неподалеку от Беларуси.
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