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Без шансов на спасение: в Речице молодой хирург "профессионально" покончил с собой

18.09.2018 17:35 — Разное | Партизан  
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Молодой человек работал хирургом в Речицкой районной больнице и ушел из жизни со знанием дела.

Как сообщили «Сильным новостям» коллеги мужчины, его нашли с перерезанной сонной артерией и вскрытыми венами на руках. 



Информация об инциденте в официальных источниках отсутствует, однако журналистам удалось подтвердить ее по своим каналам в Речице и узнать подробности.

Молодого человека 1989 года рождения нашли в его квартире мертвым 17 сентября примерно около 19 часов вечера. Жил он один.

Сослуживица и подруга погибшего рассказала, что накануне смерти он удалил все свои переписки в соцсетях. По имеющейся информации, возле тела была найдена предсмертная записка, однако содержание ее достаточно туманно и из него явствует лишь то, что причиной суицида стали проблемы в отношениях с женщиной.

В то же время соседи мужчины говорят, что в записке кроме прочего содержалась просьба похоронить его в Речице. Также погибший жалуется на то, что он устал и «не может так больше».

По имеющейся информации, по данному инциденту проводит проверку прокуратура.

 
 
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Молодой человек работал хирургом в Речицкой районной больнице и ушел из жизни со знанием дела.
 
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