Сильным новостям » коллеги мужчины, его нашли с перерезанной сонной артерией и вскрытыми венами на руках. Как сообщили «» коллеги мужчины, его нашли с перерезанной сонной артерией и вскрытыми венами на руках.













Информация об инциденте в официальных источниках отсутствует, однако журналистам удалось подтвердить ее по своим каналам в Речице и узнать подробности.





Молодого человека 1989 года рождения нашли в его квартире мертвым 17 сентября примерно около 19 часов вечера. Жил он один.





Сослуживица и подруга погибшего рассказала, что накануне смерти он удалил все свои переписки в соцсетях. По имеющейся информации, возле тела была найдена предсмертная записка, однако содержание ее достаточно туманно и из него явствует лишь то, что причиной суицида стали проблемы в отношениях с женщиной.





В то же время соседи мужчины говорят, что в записке кроме прочего содержалась просьба похоронить его в Речице. Также погибший жалуется на то, что он устал и «не может так больше».





По имеющейся информации, по данному инциденту проводит проверку прокуратура.