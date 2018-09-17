TUT.BY со ссылкой на очевидцев. Об этом сообщаетсо ссылкой на очевидцев.





Инцидент произошел 18 сентября, около 15.20. Очевидцы сообщают, что в погоне участвовали минимум шесть экипажей ГАИ.





«Около „Короны“ автомобиль практически удалось заблокировать, однако водитель легковушки сумел по газонам и тротуарам выехать из „ловушки“. Инспектор ГАИ, несмотря на то, что рядом находились люди, начал стрелять по колесам», — рассказал Владимир.













Очевидцы сообщают, что водитель Audi продолжил движение в направлении улицы Притыцкого и на улице Жудро совершил ДТП. Мужчину задержали.





Также повилась информация, что погоня за этой Audi началась еще в Заславле. Эта информация проверяется.



