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В Минске около "Короны" ГАИ гналась за Audi. Стреляли рядом с прохожими!
В Минске несколько экипажей ГАИ со стрельбой преследовали Audi.
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Инцидент произошел 18 сентября, около 15.20. Очевидцы сообщают, что в погоне участвовали минимум шесть экипажей ГАИ.
«Около „Короны“ автомобиль практически удалось заблокировать, однако водитель легковушки сумел по газонам и тротуарам выехать из „ловушки“. Инспектор ГАИ, несмотря на то, что рядом находились люди, начал стрелять по колесам», — рассказал Владимир.
Очевидцы сообщают, что водитель Audi продолжил движение в направлении улицы Притыцкого и на улице Жудро совершил ДТП. Мужчину задержали.
Также повилась информация, что погоня за этой Audi началась еще в Заславле. Эта информация проверяется.
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В Минске несколько экипажей ГАИ со стрельбой преследовали Audi.
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