"Нашли стрелочника". Осужденный экс-директор двух оршанских заводов написал Лукашенко

TUT.BY ). Как следует из открытого письма Владимира Троицкого в адрес Лукашенко и «всего белорусского народа» (копия есть у).





По его словам, еще в 2014 году "неоднократно озвучивал акционерам Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ) о необходимости ужесточения экономической политики предприятия, так как оно постепенно подходило к грани банкротства".





"Но акционеры приняли решение меня уволить. Хотя от имени профсоюза предприятия было написано письмо в мою поддержку. Его подписали более 400 работников завода. Однако это письмо прилюдно на общем собрании уничтожили со словами, кто следующий хочет вылететь с завода?!





Сразу же после этого начались гонения на меня, организованные теми же акционерами. Последовавшие нападки на протяжении трех лет, 16 заявлений на возбуждение уголовных дел, их желание посадить меня любыми способами нашло отражение в том, что в настоящее время я нахожусь в исправительной колонии № 3 г. п.Витьба. Они выбрали в моем лице стрелочника, виновного в ситуации на заводе на тот момент", — пишет Троицкий.





Он также отметил, что "с 2015 по 2018 год на заводе сменилось шесть директоров, а количество работников уменьшилось в разы".





По словам осужденного управленца, похожая история повторилась с ним в 2016 году, когда он возглавлял Оршанский инструментальный завод (ОИЗ).





"Я, придя на завод, увидел всю плачевную ситуацию. Составил бизнес-план по модернизации. Изготовление единичных инструментов это был вчерашний день. Освоение новых технологий, изготовление твердых сплавов могло вывести предприятие на другой устойчивый конкурентоспособный уровень.





За свои смелые высказывания и решительные действия я и поплатился. Мое вышестоящее руководство, проявляя бесхозяйственность и разгильдяйство, переводило стрелки на меня и пыталось обвинить в бедственном положении дел, себя почему-то они не считали виновными в сложившейся ситуации ни на ОАРЗ, ни на ОИЗ.





Во время Вашего посещения оршанских заводов все факты вскрылись", - пишет Троицкий.





И перечисляет многочисленные награды и грамоты, которых удостоился, работая на ОАРЗ с 2002 года. "Под моим руководством завод функционировал устойчиво и достигал высоких результатов, обеспечивалась прибыль, выручка от реализации продукции постоянно росла", — отмечает он.





В биографической части Троицкий описывает, как его жизнь почти неразрывно с самого рождения связана с Оршей. Он и в дальнейшем "готов бороться за свой край и вкладывать все силы в развитие любого предприятия".





Если же выразят "высокое доверие, готов доказать, что принесу больше пользы своему народу вне пределов колючей проволоки".





"В своем возрасте я полон сил и энергии для работы в строю. Я всегда мечтал о том, чтобы люди, живущие в моем родном городе, имели достойную работу, возможность обеспечить себя и свою семью. Может, многие посчитают мои слова пафосными, но как бы тяжело ни было в данный период моей жизни, я не перестаю верить и надеяться на светлое будущее.





Я родился и вырос в этой стране, беззаветно люблю свою Родину и уважаю ее законы. Всегда чувствовал гордость за свою принадлежность к белорусскому народу. Еще в паспорте советского образца, когда была свобода выбора национальности, я с гордостью писал «белорус»", — резюмировал он.