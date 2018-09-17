Россия и Беларусь будут активнее сотрудничать в сфере дорожной безопасности

МВД России и Беларуси будут активнее сотрудничать в сфере дорожной безопасности. Об этом договорились главы ведомств двух стран в белорусском Новополоцке, сообщает «МИР 24». Там состоялось заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.

«Что в Республике Беларусь, что в РФ на треть сократилось количество граждан, погибших в результате ДТП, в том числе благодаря гармонизации законов двух стран повышению эффективности сотрудничества правоохранителей двух стран», – сказал глава российского МВД Владимир Колокольцев.

Участники заседания говорили о том, как обеспечить безопасность дорожного движения и при проведении крупных международных спортивных мероприятий. МВД России направит в будущем году в Минск на период проведения Евроигр своих сотрудников.

На очередном заседании речь пойдет о взаимной работе органов внутренних дел России и Беларуси по пресечению распространения наркотиков и психотропных веществ.