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Россия и Беларусь будут активнее сотрудничать в сфере дорожной безопасности

18.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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МВД России и Беларуси будут активнее сотрудничать в сфере дорожной безопасности.  Об этом договорились главы ведомств двух стран в белорусском Новополоцке, сообщает «МИР 24». Там состоялось заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.

«Что в Республике Беларусь, что в РФ на треть сократилось количество граждан, погибших в результате ДТП, в том числе благодаря гармонизации законов двух стран  повышению эффективности сотрудничества правоохранителей двух стран», – сказал глава российского МВД Владимир Колокольцев.

Участники заседания говорили о том, как обеспечить безопасность дорожного движения и при проведении крупных международных спортивных мероприятий. МВД России направит в будущем году в Минск на период проведения Евроигр своих сотрудников.

На очередном заседании речь пойдет о взаимной работе органов внутренних дел России и Беларуси по пресечению распространения наркотиков и психотропных веществ.



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Теги: Минск
 
 
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Главы МВД двух стран также обсудили обеспечение безопасности дорожного движения при проведении крупных международных спортивных мероприятий.
 
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