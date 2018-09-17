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Россия и Беларусь будут активнее сотрудничать в сфере дорожной безопасности
18.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
МВД России и Беларуси будут активнее сотрудничать в сфере дорожной безопасности. Об этом договорились главы ведомств двух стран в белорусском Новополоцке, сообщает «МИР 24». Там состоялось заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.
«Что в Республике Беларусь, что в РФ на треть сократилось количество граждан, погибших в результате ДТП, в том числе благодаря гармонизации законов двух стран повышению эффективности сотрудничества правоохранителей двух стран», – сказал глава российского МВД Владимир Колокольцев.
Участники заседания говорили о том, как обеспечить безопасность дорожного движения и при проведении крупных международных спортивных мероприятий. МВД России направит в будущем году в Минск на период проведения Евроигр своих сотрудников.
На очередном заседании речь пойдет о взаимной работе органов внутренних дел России и Беларуси по пресечению распространения наркотиков и психотропных веществ.
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Главы МВД двух стран также обсудили обеспечение безопасности дорожного движения при проведении крупных международных спортивных мероприятий.
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