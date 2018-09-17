В Беларуси покажут рукописный фрагмент знаменитой «Илиады»

В Минске в музее книги, который действует при Национальной библиотеке Беларуси, в четверг, 20 сентября, откроется выставка «Беларусь и Библия», посвященная самой известной и книге в истории человечества. Среди выставленных на ней экспонатов есть список гомеровской «Илиады».

Заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша рассказал, что этой рукописи 2000 лет. Она написана на древнегреческом языке на папирусе.

По его словам, рукописи такой древности до наших дней не дошли целиком, в библиотеке выставят один из сохранившихся фрагментов.

Суша добавил, что рукопись «Илиады» появилась на выставке неслучайно: поэма Гомера, которая датируется примерно VIII веком до нашей эры, – это настоящая Библия античности.

Более того, выставленный в музее фрагмент книги создавался примерно в ту же эпоху, когда жил Христос.

Илиада - древнегреческая эпическая поэма о Илионе (Трое), приписываемая легендарному эпическому поэту Древней Греции Гомеру. «Илиада» возникла в 9-8 веках до н. э. в греческих ионийских городах Малой Азии, на основе представлений крито-микенской эпохи. Поэма написана гекзаметром, в 4-3 веках разделена античным филологом Зенодотом Эфесским на 24 песни. В произведении рассказывается о героической осаде Трои ахейским ополчением во главе с микенским вождем Агамемноном.