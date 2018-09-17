Первый каменный календарь свидетельствует о том, что человеческая цивилизация старше, чем думают ученые

В пустыне Сахара в Египте лежат старейшие известные, астрономически выровненные, камни в мире: Набта (Nabta). За тысячу лет до создания Стоунхенджа, люди построили каменный круг и другие сооружения на берегу озера, которое давно высохло. Более 6000 лет назад, каменные плиты высотой три метра тащили более километра, чтобы создать это место. Изображенные камни — лишь часть всего комплекса, который сохранился. Хотя в настоящее время Западная египетская пустыня совершенно сухая, она не была такой в прошлом. Существуют хорошие доказательства того, что в прошлом было несколько влажных циклов (когда до 500 мм осадков выпадало в год). Самый последний относится к межледниковому периоду и времени начала последнего оледенения, это примерно было от 130000 до 70000 лет тому назад. В этот период область представляла собой саванну и поддерживала жизнь многочисленных животных, таких как вымершие бизоны и большие жирафы, антилопы разных видов и газели. Начиная примерно с 10-го тысячелетия до н.э., эта область нубийской пустыни стала получать больше осадков, наполняя озера.

Ранних людей, возможно, регион привлек источниками питьевой воды.

Археологические находки могут указывать, что человеческой деятельности в области известна, по крайней мере, где-то с 10-го и 8-го тысячелетия до нашей эры.