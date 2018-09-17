Марина Певцова: «В Хотимском районе можно не бояться со своими проблемами напрямую обращаться к руководству»

Марина Певцова, миловидная девушка, пришла в коллектив Хотимского РОВД относительно недавно. Начала свою службу молодая сотрудница в должности старшего инспектора административной практики отделения ГАИ.

— Сама я родом из Костюкович, — рассказывает Марина Андреевна. – Распределение в Хотимск, тем более в отделение госавтоинспеции, было для меня неожиданностью. Честно признаюсь, что сильно волновалась, вступая в должность. Однако сегодня эти волнения уже позади, благодаря коллегам, которые помогли быстро освоиться и вникнуть во все тонкости службы, за что я им очень признательна. Полностью понятие всей ответственности и серьезности профессии пришло, когда столкнулась с первым нарушителем и составляла свой первый «взрослый» административный протокол. С серьезными нарушениями пока сталкиваться не доводилось – в основном это отсутствие техосмотра, пренебрежение ремнями безопасности, детскими удерживающими устройствами.

— Хотимск мне нравится, в ваш уютный край невозможно не влюбиться, — улыбаясь, продолжает свой рассказ моя собеседница, — но доставляет неудобство каждый раз добираться сюда из родного города. Если вдруг появится возможность здесь остаться жить, то соглашусь, не раздумывая, и сейчас расскажу почему. На минувшей неделе мне довелось побывать на встрече председателя Хотимского райисполкома Дмитрия Рубана с молодыми специалистами. В Хотимском районе действительно много делается для молодежи, здесь можно не бояться со своими проблемами напрямую обращаться к руководству для совместного их решения.

За время службы, хоть еще не такое и продолжительное, Марина Певцова слышала в свой адрес только слова благодарности от руководства отдела. Она из тех людей, о которых в народе говорят: молодо, да не зелено. И это действительно так.

Дмитрий ДМИТРИЕВ

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