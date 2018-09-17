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Президент оценил произведенные в стране спортивный инвентарь и музыкальные инструменты
18.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали 18 сентября произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали 18 сентября произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и...
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