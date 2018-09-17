Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали 18 сентября произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.

Глава государства ознакомился с несколькими белорусскими ратраками (снегоуплотнительная машина для подготовки лыжных трас) Минского тракторного завода «Беларус» МСУ-2022, МСУ-622 и МСУ-108, льдозаливочной машиной «Беларус» МЛ-428 и снегогенератором СО-325, разработанным на предприятии «Мисом ОП».

Президента проинформировали о конструкторских особенностях машин, их отличительных особенностях в сравнении с импортными аналогами. Как ему доложили, пока локализация опытных образцов ратраков составляет от 32% до 59%.

Александру Лукашенко также продемонстрировали лыжные ботинки от Marko, белорусские лыжи и лыжероллеры, крепления, лыжные палки и мази.

Кроме того, главе государства представили сделанные в стране музыкальные инструменты: пианино, гитары, цимбалы, балалайки, баян и другие. Показали ему и первую белорусскую скрипку ручной работы. Ее за полтора месяца сделал декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ Александр Сурба. Он использовал клен, ель, красное дерево.

БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент оценил произведенные в стране спортивный инвентарь и музыкальные инструменты Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали 18 сентября произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и...