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Погодные условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ
18.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В конце минувшей...
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