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Погодные условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ

18.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В конце минувшей недели в Беларуси прошли дожди, но осадки распределились неравномерно. По данным наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части территории Беларуси находится в умеренно влажном состоянии, что позволяет качественно проводить зяблевую обработку и сев озимых зерновых культур. Складываются благоприятные условия для появления всходов озимых. Однако из-за неравномерного распределения осадков на части площадей верхний слой почвы слабо увлажнен, а на иссушенных почвах складываются сложные условия для прорастания зерна озимых культур.
По последним данным наблюдений, на полях, засеянных до 10 сентября, у озимых зерновых в основном отмечаются всходы, местами на самых ранних посевах появился третий лист. У озимого рапса идет листообразование.
В ближайшее время ожидается недобор осадков, и на некоторых участках возможен недостаток влаги в верхних слоях почвы.
При этом на большей части территории страны агрометеорологические условия будут способствовать проведению озимого сева и уборочных работ. По северу Беларуси оптимальные сроки сева озимых зерновых культур завершаются.
БЕЛТА

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В конце минувшей...
 
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