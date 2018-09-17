На прошедшей неделе при поддержке отдела по образованию, спорту и туризму Хотимского райисполкома на базе государственного учреждения дополнительного образования «Районный центр творчества детей и молодёжи «Ветразь надзей» для сотрудников учреждений образования района состоялась презентация проекта и образовательного интернет-портала «Якласс» с перспективой дальнейшего централизованного подключения учреждений образования к данному инновационному образовательному ресурсу и доступу к размещенным на нем ресурсам электронной системы информирования по вопросам обращения со стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и химическими веществами.

Основной целью данного проекта является повышение осведомленности и просвещение общественности юго–восточных регионов Могилевской области по проблеме обращения с СОЗ и химическими веществами.

Разработанная в рамках проекта электронная система информирования состоит из информационно-просветительской программы по основам безопасности при обращении с СОЗ и другими химическими веществами, адаптированного для учащихся информационного курса о Стокгольмской конвенции о СОЗ, Минаматской конвенции по ртути и Стратегическому подходу к международному регулированию химических веществ и их реализации на территории Республики Беларусь. Она содержит как теоретический материал, так и тестовые задания, способствующие закреплению и усвоению материала учащимися.

Соб. информ.

Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учащимся Хотимского района предложили присоединиться к проекту «Якласс» На прошедшей неделе при поддержке отдела по образованию, спорту и туризму Хотимского райисполкома на базе государственного учреждения дополнительного...