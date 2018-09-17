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Учащимся Хотимского района предложили присоединиться к проекту «Якласс»
18.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
На прошедшей неделе при поддержке отдела по образованию, спорту и туризму Хотимского райисполкома на базе государственного учреждения дополнительного образования «Районный центр творчества детей и молодёжи «Ветразь надзей» для сотрудников учреждений образования района состоялась презентация проекта и образовательного интернет-портала «Якласс» с перспективой дальнейшего централизованного подключения учреждений образования к данному инновационному образовательному ресурсу и доступу к размещенным на нем ресурсам электронной системы информирования по вопросам обращения со стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и химическими веществами.
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На прошедшей неделе при поддержке отдела по образованию, спорту и туризму Хотимского райисполкома на базе государственного учреждения дополнительного...
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