22 сентября 2018 года в Республике Беларусь пройдет международная акция «День без автомобиля»

22 сентября 2018 года в Республике Беларусь проводится ежегодная международная акция «День без автомобиля», которая направлена на привлечение внимания общественности к проблемам избыточного использования личных автомобилей и их вредного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Сегодня представить себе современный мир без автомобилей невозможно. Безусловно, все мы любим комфорт, а машина дарит нам его ежедневно, кроме того, она давно стала признаком определенного статуса ее владельца. Но в суете ежедневных забот мы не задумываемся о том, какой вред приносит это чудо техники окружающей среде и каждому из нас. А этот вред крайне велик – загрязнение воздуха, который мы вдыхаем ежесекундно, выхлопными газами, и бесконечные аварии, в которых погибают тысячи людей ежедневно.

Слишком большое количество машин – проблема не только больших городов. С одной стороны транспорт является основным «виновником» загрязнения атмосферного воздуха, а с другой — обеспечивает скорость, доступность и комфортность нашей жизни. Когда появилось первое авто — это была сенсация, миллионный автомобиль — обыденность, миллиардный — катастрофа!

Атмосферный воздух – наше общественное богатство. Беречь его чистоту – долг каждого. Увеличение количества автотранспорта ставит автомобиль на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. В выхлопных газах автомобилей содержится большое количество вредных веществ отрицательно влияющих на здоровье человека. Основными из них являются: окись углерода, окислы азота и серы, различные углеводороды, альдегиды, сажа и др. По мнению ученых выхлопные газы вносят заметную долю в развитие парникового эффекта, который рано или поздно станет причиной глобального изменения климата Земли.

Выбросы транспорта в большинстве своем, скапливаются на уровне органов дыхания человека, отравляя воздух, а при оседании — попадают в почву и растения, они сопровождают нас практически повсюду – залетают к нам на кухню через форточку, преследуют в салоне автомобиля, на пешеходном переходе. А самое ужасное состоит в том, что наибольшему отравлению подвергаются именно дети – как раз на уровне их вдоха концентрируется наибольшее количество вредных веществ.

Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает жителей Могилевской области сделать дружественный шаг к сохранению природы, поддержать Международную акцию «День без автомобиля» 22 сентября 2018 года, отказаться от использования автомобилей на один день, пересев в этот день на общественный транспорт или велосипед, не забывая о том, что сегодня мы живем для того, чтобы наши дети и внуки жили лучше нас!