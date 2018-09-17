ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

22 сентября 2018 года в Республике Беларусь пройдет международная акция «День без автомобиля»

18.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

22 сентября 2018 года в Республике Беларусь проводится ежегодная международная акция «День без автомобиля», которая направлена на привлечение внимания общественности к проблемам избыточного использования личных автомобилей и их вредного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Сегодня представить себе современный мир без автомобилей невозможно. Безусловно, все мы любим комфорт, а машина дарит нам его ежедневно, кроме того, она давно стала признаком определенного статуса ее владельца. Но в суете ежедневных забот мы не задумываемся о том, какой вред приносит это чудо техники окружающей среде и каждому из нас. А этот вред крайне велик – загрязнение воздуха, который мы вдыхаем ежесекундно, выхлопными газами, и бесконечные аварии, в которых погибают тысячи людей ежедневно.
Слишком большое количество машин – проблема не только больших городов. С одной стороны транспорт является основным «виновником» загрязнения атмосферного воздуха, а с другой — обеспечивает скорость, доступность и комфортность нашей жизни. Когда появилось первое авто — это была сенсация, миллионный автомобиль — обыденность, миллиардный — катастрофа!
Атмосферный воздух – наше общественное богатство. Беречь его чистоту – долг каждого. Увеличение количества автотранспорта ставит автомобиль на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. В выхлопных газах автомобилей содержится большое количество вредных веществ отрицательно влияющих на здоровье человека. Основными из них являются: окись углерода, окислы азота и серы, различные углеводороды, альдегиды, сажа и др. По мнению ученых выхлопные газы вносят заметную долю в развитие парникового эффекта, который рано или поздно станет причиной глобального изменения климата Земли.
Выбросы транспорта в большинстве своем, скапливаются на уровне органов дыхания человека, отравляя воздух, а при оседании — попадают в почву и растения, они сопровождают нас практически повсюду – залетают к нам на кухню через форточку, преследуют в салоне автомобиля, на пешеходном переходе. А самое ужасное состоит в том, что наибольшему отравлению подвергаются именно дети – как раз на уровне их вдоха концентрируется наибольшее количество вредных веществ.
Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает жителей Могилевской области сделать дружественный шаг к сохранению природы, поддержать Международную акцию «День без автомобиля» 22 сентября 2018 года, отказаться от использования автомобилей на один день, пересев в этот день на общественный транспорт или велосипед, не забывая о том, что сегодня мы живем для того, чтобы наши дети и внуки жили лучше нас!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 сентября 2018 года в Республике Беларусь проводится ежегодная международная акция «День без автомобиля», которая направлена на привлечение внимания...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси покажут рукописный фрагмент знаменитой «Илиады»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика