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День города Мозыря 22 сентября

18.09.2018 — Разное | Mlife  
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ПЛОЩАДЬ В.И.ЛЕНИНА

12.00-13.00 Торжественное открытие праздника «Стрелки идут по кругу, время идёт вперёд…»

13.00-16.00 Выступление творческих коллективов и исполнителей Мозырского района

18.00-19.00 Концертная программа «Тебе, наш Мозырь, посвящаем!»

19.00-20.00 Праздничный концерт Заслуженной артистки  Республики Беларусь Ирины Дорофеевой

20.00-21.00 Концертная программа группы J:МОРС 

21.00 Праздничный фейерверк


ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПОБЕДА» 

13.00-18.00 Центральная эстрадная площадка – концертная программа «С любовью к малой Родине»
  • Литературно-музыкальная программа «Мозырская земля для меня и для тебя»
  • Детский городок – концертно-игровая программа «Осенняя карусель» 
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Выставки-презентации промышленных предприятий 
  • Выставки-продажи изделий народного творчества, декоративно-прикладного и изобразительного искусства
  • Работа тематических подворий, представленных сельскими советами 
  • Работа аттракционов
  • Праздничная торговля

Давайте проведём этот праздничный день вместе! 


 
 
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В грядущие выходные, 22 сентября, в Мозыре отметят 863-летие города. Программа праздничных мероприятий на 22 сентября:далее...
 
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