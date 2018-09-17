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День города Мозыря 22 сентября
ПЛОЩАДЬ В.И.ЛЕНИНА
12.00-13.00 Торжественное открытие праздника «Стрелки идут по кругу, время идёт вперёд…»
13.00-16.00 Выступление творческих коллективов и исполнителей Мозырского района
18.00-19.00 Концертная программа «Тебе, наш Мозырь, посвящаем!»
19.00-20.00 Праздничный концерт Заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой
20.00-21.00 Концертная программа группы J:МОРС
21.00 Праздничный фейерверк
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПОБЕДА»
13.00-18.00 Центральная эстрадная площадка – концертная программа «С любовью к малой Родине»
Давайте проведём этот праздничный день вместе!
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В грядущие выходные, 22 сентября, в Мозыре отметят 863-летие города. Программа праздничных мероприятий на 22 сентября:далее...
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