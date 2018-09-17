Минское «Динамо» начинает сегодня трехматчевую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. Первый соперник «зубров» — ярославский «Локомотив».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На данный момент минчане занимают последнее место в Западной конференции. В их активе лишь одна победа в шести играх. Для усиления состав был подписан 30-летний российский форвард Денис Казионов , ставший девятым иностранцем команды.

Что касается «Локомотива», то ярославский клуб обосновался в верхней половине таблицы, выиграв пять из шести игр. Одним из ключевых факторов успеха стала надежная игра новичка команды — чешского вратаря Александра Салака. Правда, сегодня сыграет его резервист Илья Коновалов.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Энрот); Уиркош — Готовец, Павлович — Хауден (А) — Пулккинен; Осипов — Хенкель, С. Костицын (К) — Ковыршин — Буйницкий; Лисовец — Знахаренко, А. Костицын (А) — Китаров — Казионов; Дроздов — Волков — Степанов; Евенко, Литвинов.

«Локомотив»: Коновалов (Виноградов); Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун; Кутузов — Кронвалль, Картаев — Красковский — Санников; Н. Аверин — Елесин, Юртайкин — Алексеев — Денисенко; Каюмов — Апальков — Е. Аверин; Ковалев, Слепец.

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