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"Это маленькая Голландия в Новой Боровой". А-100 презентовала еще один будущий квартал

18.09.2018 19:35 — Разное | Tut.by  
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Сегодня группа компаний «А-100 Девелопмент» презентовала будущий квартал в Новой Боровой, который назвали "Нескучный сад". Как будет выглядеть жилье, во сколько там обойдется «квадрат» и какая в там планируется инфраструктура — в материале TUT.BY.


Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Участок под будущую застройку находится за строящимся сейчас «Кварталом-парком» в Новой Боровой. Новый район включит в себя один 23-этажный дом и пять домов высотой от четырех до восьми этажей.

Его назвали «Нескучный сад». Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик рассказывает, что идея названия возникла у них исходя из концепции его благоустройства с огородами, деревьями и яркими цветами.

— Это маленькая Голландия в Новой Боровой, — говорит топ-менеджер и объясняет, что каждая секция каждого дома будет оформлена в разных стилях и цветах.


Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Архитектурную выразительность новый квартал получит в том числе благодаря тому, что его будут строить уже не из минской трехслойной панели, а из гомельской и мозырьской однослойной. Она позволяет застройщику быть более гибким в вопросах планировок и оформления фасада.

Также она позволяет делать так, что на панельных домах не будет привычных стыков. Это получается благодаря тому, что утеплитель ложится на слой железобетона уже в процессе строительства дома.

— По такой технологии работают в Европе и России. А в Беларуси это будет одно из первых решений, — говорит директор и добавляет, что внешне отличить такой дом от монолитного невозможно.

В домах будут квартиры-студии по 27 «квадратов», однокомнатные (44 кв.м.), двухкомнатные (65 кв.м.), трехкомнатные (83-98 кв.м.) и четырехкомнатные (98 кв.м.). Высота потолков — 2,84 метра. Построят также мансардные квартиры с высотой потолков 6,4 метра и участками эксплуатируемых крыш. На первых этажах будут в том числе квартиры с террасами.


Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Что же касается благоустройства, то его разрабатывали совместно с российской компанией Wow House. Светлана говорит, что в новом районе они попробовали учесть, что будет интересно разным целевым группам.

Например, в квартале появятся небольшие огороды, где жители смогут что-то выращивать сами. А рядом с «Нескучным садом» будет площадка для подростков в том числе с площадкой для скейта, теннисными столами, скалодромом и стенкой для граффити.





Старт продаж квартир уже начался. «Квадрат» здесь будет стоить от 1200 до 1350 долларов. Квартал планируют сдать через год. Рядом с ним будет паркинг примерно на 500 мест.

Что же касается развития района в общем, то в октябре тут откроется торговый центр с супермаркетом «Соседи», кафе, фитнес-клубом и другими арендаторами. Недавно тут сдали второй детский сад, в следующем году появится школа и уже начали проектировать поликлинику.

 
 
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Как будет выглядеть жилье, во сколько там обойдется "квадрат" и какая в нем планируется инфраструктура - в материале TUT.BY.
 
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