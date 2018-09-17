Wargaming открывает студию в Великобритании и будет работать над новой игрой

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БЕЛТА

Новый офис в Великобритании начнет работу над новой мультиплатформенной многопользовательской компьютерной игрой на движке Unreal Engine с системой монетизации free-to-play. В настоящее время Wargaming UK начала формировать ядро будущей команды разработки из 25 человек.Студию возглавит ветеран игровой индустрии -(Sean Decker), который работал последние 17 лет в составе Electronic Arts, DICE и CCP над такими игровыми проектами и сериями, как Battlefield, Mirror's Edge, SimCity и EVE Online.- сказал он.Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4 тыс. сотрудников. Аудитория игр, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах. Wargaming активно развивает социальное направление: сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.