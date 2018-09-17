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Wargaming открывает студию в Великобритании и будет работать над новой игрой

18.09.2018 18:42 — Разное | UDF  
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Фото: kv.by
Компания Wargaming открывает студию в Гилфорде (графство Суррей). Офис расположится возле Лондона, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки.

Новый офис в Великобритании начнет работу над новой мультиплатформенной многопользовательской компьютерной игрой на движке Unreal Engine с системой монетизации free-to-play. В настоящее время Wargaming UK начала формировать ядро будущей команды разработки из 25 человек.

Студию возглавит ветеран игровой индустрии - Шон Декер (Sean Decker), который работал последние 17 лет в составе Electronic Arts, DICE и CCP над такими игровыми проектами и сериями, как Battlefield, Mirror's Edge, SimCity и EVE Online. "Wargaming продолжает мощное движение вперед на всех континентах, и для меня большая честь принять командование нашей новой базой в Британии и разработкой нового проекта компании", - сказал он.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4 тыс. сотрудников. Аудитория игр, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах. Wargaming активно развивает социальное направление: сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.

 
 
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Компания Wargaming открывает студию в Гилфорде (графство Суррей). Офис расположится возле Лондона.
 
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