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Путин: Крушение Ил-20 в Сирии — цепь трагических обстоятельств
Фото: пресс-служба Кремля
Президент РФ на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выразил соболезнования близким погибших. Президент также призвал не сравнивать случившееся с инцидентом 2015 года, когда турецкий истребитель сбил на севере Сирии Су-24.
«Это все-таки другая ситуация. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств», — заявил он.
Путин также отметил, что ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих РФ в Сирии, эти меры будут видны всем.
Напомним, российский военный самолет Ил-20 пропал вечером 17 сентября около 23.00 по минскому времени во время атаки израильских ВВС на сирийские объекты в провинции Латакия. Позже выяснилось, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии. В Москве подчеркнули, что Ил-20 сбили из-за действий Израиля: о запланированном ракетном обстреле Израиль предупредил российскую сторону за минуту до удара, из-за чего Ил-20 не успели вывести в безопасную зону.
Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа и обвинил в крушении самолета сирийские ПВО, которые «вели огонь без разбора».
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Президент России заявил, что крушение Ил-20 над Средиземным морем — цепь трагических обстоятельств.
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