Россияне потеряли 10% сбережений за полгода

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В реальном выражении - с падающей покупательной способности рубля - сбережения населения за январь-июль уменьшились на 10%. Такие данные приводит Высшая школа экономики в очередном бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе".Хотя экономика вернулась к росту ВВП (1,9%, согласно Росстату), а цены на нефть бьют рекорды с 2014 года, оклады и пенсии подавляющей массы населения не поспевают за потребностями и инфляцией.Реальные расходы на покупку товаров и услуг растут почти вдвое быстрее, чем доходы - 3,6% против 1,7%, подсчитали в ВШЭ.Фактический рост зарплат при этом почти в 1,5 раза отстает от оценки Росстата: если учесть скрытые выплаты, это 5,2% вместо 8,7% в официальной статистике.Реальные пенсии за январь-июль и вовсе упали - на 3,8% год к году. Индексируются страховые пенсии только неработающих пенсионеров и социальные пенсии, объясняет замдиректора Центра развития ВШЭ, но главное - повлиял эффект высокой базы: в 2017 году пенсионеры получили разовую выплату в 5 тысяч рублей. Резкий скачок зарплат бюджетников в первой половине года, которых подтягивали под "майские указы"2012 года, также выдыхается: в здравоохранении рост замедлился с 25% до 19%, а в образовании - с 15% до 10%.Создать иллюзию зарплатного благополучия к мартовским выборам помогли массовые сокращения: численность работников в попадающих под "майские указы" структурах с начала года упала на 5,8%, до 5,34 млн человек, отмечают в ВШЭ.В результате без работы остались 330 тысяч сотрудников, в первую очередь - младший персонал поликлиник и больниц, где сокращения достигли 34,6%.За время кризиса у людей накопился отложенный спрос на непродовольственные товары, отмечает Мисихина. Теперь же население набирает кредиты, не желая смиряться с рухнувшим уровнем жизни.Норма сбережений упала до 6,8% - минимума с начала 2000х годов, тогда как задолженность перед банками достигла 13,5 триллиона рублей. Это практически четверть (23,8%) годовых денежных доходов россиян - показатели выше наблюдались лишь перед кризисом 2014 года, указывает старший научный сотрудник РАНХиГСЗа январь-августа банки выдали физлица 1,4 триллиона рублей новых кредитов - втрое больше, чем за тот же период 2017 года. В августе до исторического рекорда взлетела выдача кредитных карт (миллион штук).Тревожный сигнал - в том, что быстрее всего долги набирают жители регионов, говорит старший аналитик "Альпари"- объясняет она., - предупреждает Бодрова. -