|
Россияне потеряли 10% сбережений за полгода
Иллюстративное фото
В реальном выражении - с падающей покупательной способности рубля - сбережения населения за январь-июль уменьшились на 10%. Такие данные приводит Высшая школа экономики в очередном бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе".
Хотя экономика вернулась к росту ВВП (1,9%, согласно Росстату), а цены на нефть бьют рекорды с 2014 года, оклады и пенсии подавляющей массы населения не поспевают за потребностями и инфляцией.
Реальные расходы на покупку товаров и услуг растут почти вдвое быстрее, чем доходы - 3,6% против 1,7%, подсчитали в ВШЭ.
Фактический рост зарплат при этом почти в 1,5 раза отстает от оценки Росстата: если учесть скрытые выплаты, это 5,2% вместо 8,7% в официальной статистике.
Реальные пенсии за январь-июль и вовсе упали - на 3,8% год к году. Индексируются страховые пенсии только неработающих пенсионеров и социальные пенсии, объясняет замдиректора Центра развития ВШЭ Светлана Мисихина, но главное - повлиял эффект высокой базы: в 2017 году пенсионеры получили разовую выплату в 5 тысяч рублей. Резкий скачок зарплат бюджетников в первой половине года, которых подтягивали под "майские указы" Владимира Путина 2012 года, также выдыхается: в здравоохранении рост замедлился с 25% до 19%, а в образовании - с 15% до 10%.
Создать иллюзию зарплатного благополучия к мартовским выборам помогли массовые сокращения: численность работников в попадающих под "майские указы" структурах с начала года упала на 5,8%, до 5,34 млн человек, отмечают в ВШЭ.
В результате без работы остались 330 тысяч сотрудников, в первую очередь - младший персонал поликлиник и больниц, где сокращения достигли 34,6%.
За время кризиса у людей накопился отложенный спрос на непродовольственные товары, отмечает Мисихина. Теперь же население набирает кредиты, не желая смиряться с рухнувшим уровнем жизни.
Норма сбережений упала до 6,8% - минимума с начала 2000х годов, тогда как задолженность перед банками достигла 13,5 триллиона рублей. Это практически четверть (23,8%) годовых денежных доходов россиян - показатели выше наблюдались лишь перед кризисом 2014 года, указывает старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов.
За январь-августа банки выдали физлица 1,4 триллиона рублей новых кредитов - втрое больше, чем за тот же период 2017 года. В августе до исторического рекорда взлетела выдача кредитных карт (миллион штук).
Тревожный сигнал - в том, что быстрее всего долги набирают жители регионов, говорит старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. "Повседневные траты населения растут, в том числе и за счет увеличения инфляционной составляющей, доходы не удовлетворяют этим тратам, а психологический компонент и привычка жить не по средствам загоняют население в большие долги", - объясняет она.
"Эта тенденция - перекрывать свои финансовые потребности за счет кредитных средств - сохранится еще месяц-два, а затем банки начнут рапортовать о постепенном увеличении объемов задолженности и просрочек, - предупреждает Бодрова. - Россиян расслабил длительный период экономической стабильности, и далеко не все видят, что он закончился".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стагнация уровня жизни и растущие цены вынуждают россиян ускоренно проедать накопления.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)