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Бузова вышла из себя из-за наглой измены
Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Ольга Бузова призвала Блюменранца к ответу за его измену законной супруге. Ведущая "Дома-2" потребовала у Валерия объяснений его поступкам, временами срываясь на крик.
Валерий и Тата Блюменкранц в последнее время постоянно конфликтовали. Они предприняли попытку сохранить семью и даже вернулись ради этого на проект – но успеха это не принесло. Зрителям запомнилась эпическая битва на Острове любви на Сейшелах: Тата накинулась на мужа, а он схватил ее за горло и повалил на землю. Потом Валерий изменил жене с другой участницей проекта – Марианой Петря. Тата снова устроила драку, сильно избив любовницу мужа, и покинула проект вместе с дочерью Беатрисой.
Бузова чувства обманутой жены хорошо понимает. "Валера! Ты завел интрижку с другой женщиной на глазах законной жены. О чем тут можно говорить? Конечно, она не знала, куда деться уже. Понятно, что Тату вообще понесло. Но кто спровоцировал ее на такие действия?", – задалась риторическим вопросом Ольга. Ведущая заявила, что Валерий "в полном неадеквате" и потребовала, чтобы Блюменкранц объяснил свои действия.
Прижатый в угол Валерий попытался оправдаться. Он заявил, что к моменту своей связи с Марианой уже не состоял в отношениях с женой. "Все просто. Я жил с супругой на протяжении трех лет. Два с половиной месяца назад мы разошлись. Она подала на развод. Я никого не обманывал, ничего не скрывал", – пытался объяснить Блюменкранц. Он добавил, что отрицательные чувства к Тате сейчас перекрывают все позитивное, что было в их совместной жизни.
Ведущая "Дома-2" была непреклонна: она считает, что признание Валерия "звучит мерзко". А после того, как в студии появилась заплаканная мать Таты Блюменкранц, вообще перешла на крик. "Почему ты не смог переждать, официально развестись?! Чтобы никому не делать больно?", – вскричала Бузова. Ольга заявила, что не может понять такого поведения – и она в шоке от мужчин, пишет "Вокруг.ТВ".
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"Дом-2" сотрясает очередной конфликт. Ольгу Бузову вывел из себя любвеобильный Валерий Блюменкранц.
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