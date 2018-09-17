Бузова вышла из себя из-за наглой измены



Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova

призвала Блюменранца к ответу за его измену законной супруге. Ведущая "Дома-2" потребовала у Валерия объяснений его поступкам, временами срываясь на крик.в последнее время постоянно конфликтовали. Они предприняли попытку сохранить семью и даже вернулись ради этого на проект – но успеха это не принесло. Зрителям запомнилась эпическая битва на Острове любви на Сейшелах: Тата накинулась на мужа, а он схватил ее за горло и повалил на землю. Потом Валерий изменил жене с другой участницей проекта – Марианой Петря. Тата снова устроила драку, сильно избив любовницу мужа, и покинула проект вместе с дочерью Беатрисой.Бузова чувства обманутой жены хорошо понимает.– задалась риторическим вопросом Ольга. Ведущая заявила, что Валерийи потребовала, чтобы Блюменкранц объяснил свои действия.Прижатый в угол Валерий попытался оправдаться. Он заявил, что к моменту своей связи с Марианой уже не состоял в отношениях с женой.– пытался объяснить Блюменкранц. Он добавил, что отрицательные чувства к Тате сейчас перекрывают все позитивное, что было в их совместной жизни.Ведущая "Дома-2" была непреклонна: она считает, что признание Валерия. А после того, как в студии появилась заплаканная мать Таты Блюменкранц, вообще перешла на крик.– вскричала Бузова. Ольга заявила, что не может понять такого поведения – и она в шоке от мужчин, пишет "Вокруг.ТВ".