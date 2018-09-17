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Бузова вышла из себя из-за наглой измены

18.09.2018 18:29 — Разное | UDF  
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Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
"Дом-2" сотрясает очередной конфликт. Ольгу Бузову вывел из себя любвеобильный Валерий Блюменкранц. Ведущая не может понять мужчину, который предал свою жену – что она и высказала герою-любовнику в грубой форме.

Ольга Бузова призвала Блюменранца к ответу за его измену законной супруге. Ведущая "Дома-2" потребовала у Валерия объяснений его поступкам, временами срываясь на крик.

Валерий и Тата Блюменкранц в последнее время постоянно конфликтовали. Они предприняли попытку сохранить семью и даже вернулись ради этого на проект – но успеха это не принесло. Зрителям запомнилась эпическая битва на Острове любви на Сейшелах: Тата накинулась на мужа, а он схватил ее за горло и повалил на землю. Потом Валерий изменил жене с другой участницей проекта – Марианой Петря. Тата снова устроила драку, сильно избив любовницу мужа, и покинула проект вместе с дочерью Беатрисой.

Бузова чувства обманутой жены хорошо понимает. "Валера! Ты завел интрижку с другой женщиной на глазах законной жены. О чем тут можно говорить? Конечно, она не знала, куда деться уже. Понятно, что Тату вообще понесло. Но кто спровоцировал ее на такие действия?", – задалась риторическим вопросом Ольга. Ведущая заявила, что Валерий "в полном неадеквате" и потребовала, чтобы Блюменкранц объяснил свои действия.

Прижатый в угол Валерий попытался оправдаться. Он заявил, что к моменту своей связи с Марианой уже не состоял в отношениях с женой. "Все просто. Я жил с супругой на протяжении трех лет. Два с половиной месяца назад мы разошлись. Она подала на развод. Я никого не обманывал, ничего не скрывал", – пытался объяснить Блюменкранц. Он добавил, что отрицательные чувства к Тате сейчас перекрывают все позитивное, что было в их совместной жизни.

Ведущая "Дома-2" была непреклонна: она считает, что признание Валерия "звучит мерзко". А после того, как в студии появилась заплаканная мать Таты Блюменкранц, вообще перешла на крик. "Почему ты не смог переждать, официально развестись?! Чтобы никому не делать больно?", – вскричала Бузова. Ольга заявила, что не может понять такого поведения – и она в шоке от мужчин, пишет "Вокруг.ТВ".

 
 
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"Дом-2" сотрясает очередной конфликт. Ольгу Бузову вывел из себя любвеобильный Валерий Блюменкранц.
 
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