Пять фактов о пяти назначенных сегодня Лукашенко топ-чиновниках



Фото: president.gov.by

Бывший председатель колхоза имени Суворова





Новый заместитель Анфимова

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«Не надо воспринимать сбор на финансирование государственных расходов как наказание. Это обязанность гражданина — платить налоги. Дело не в том, чтобы взыскать. Это сделано для того, чтобы подтолкнуть граждан работать».

Работал в посольстве России в Германии

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Евразийского интегратора направили в Хельсинки





Фото: euroradio.fm

Являясь председателем райисполкома, жил в деревне, а не в городе