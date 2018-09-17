|
Под Гродно дачник в лесу обнаружил маленькую девочку. Её мама уснула на пикнике
Новости Беларуси. В лесу под Гродно дачник обнаружил маленькую девочку. Ее маму стали разыскивать.
По
Правоохранители сумели разыскать маму девочки.
Оказалось, что с самого утра компания отдыхала на пикнике, где женщина выпила и уснула. Отец девочки ранее покинул застолье.
Девочка ушла в лес, так как оказалась предоставлена сама себе.
Дачник обнаружил ребенка в светлое время суток. Мама ребенка была направлена на освидетельствование, а девочка изъята и находится в социально-педогогическом центре в Гродно.
В известность были поставлены органы опеки и попечительства Октябрьского района областного центра. Проводится проверка.
В мае в Витебске искали родителей потерявшейся 1,5-годовалой девочки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В лесу под Гродно дачник обнаружил маленькую девочку. Ее маму стали разыскивать. По информации УВД Гродненского облисполкома, ребенка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)