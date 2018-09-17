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В Индии более сотни детей отравились после употребления ритуального угощения

18.09.2018 18:21 — Разное | СТВ  
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Новости Индии. Массовое отравление в Индии: свыше сотни детей госпитализированы в штате Бихар после употребления ритуального угощения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии более сотни детей отравились после употребления ритуального угощения

ЧП произошло в деревне Патхаи во время праздничных торжеств в честь одного из индийских богов. Недомогание ребята почувствовали после того, как съели прасад – «пищу богов». Всех их госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.

По данным медиков, возраст пострадавших детей не превышает 12 лет. Состояние пациентов оценивается как стабильное. По факту инцидента проводится проверка.

 
 
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Новости Индии. Массовое отравление в Индии: свыше сотни детей госпитализированы в штате Бихар после употребления ритуального угощения, сообщили в программе...
 
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