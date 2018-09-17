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В Беларуси заканчивается бум потребкредитования
В Беларуси происходит замедление годовых темпов роста потребительского кредитования, что оказывает сдерживающее влияние на динамику розничного товарооборота,
Об этом говорится в очередном выпуске ежемесячного макрообзора ЕАБР.
"Годовой темп прироста задолженности физических лиц по рублевым потребительским кредитам в июле 2018 года составил 64,9% после 69,7% и 76,1% в июне и мае текущего года соответственно", - сказано в обзоре.
Эксперты ЕАБР считают, что замедляющиеся темпы роста потребкредитования оказывают сдерживающее влияние на динамику розничного товарооборота.
"Снижение темпов прироста по итогам семи месяцев 2018 года (9,6%) по сравнению с приростом первого полугодия 2018 года (9,9%) может отчасти объясняться снижением роста кредитования населения", - говорится в обзоре.
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В Беларуси происходит замедление годовых темпов роста потребительского кредитования, что оказывает сдерживающее влияние на динамику розничного...
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