В Беларуси заканчивается бум потребкредитования

Об этом говорится в очередном выпуске ежемесячного макрообзора ЕАБР.









"Годовой темп прироста задолженности физических лиц по рублевым потребительским кредитам в июле 2018 года составил 64,9% после 69,7% и 76,1% в июне и мае текущего года соответственно", - сказано в обзоре.





Эксперты ЕАБР считают, что замедляющиеся темпы роста потребкредитования оказывают сдерживающее влияние на динамику розничного товарооборота.









"Снижение темпов прироста по итогам семи месяцев 2018 года (9,6%) по сравнению с приростом первого полугодия 2018 года (9,9%) может отчасти объясняться снижением роста кредитования населения", - говорится в обзоре.



