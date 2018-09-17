Кто главный в православии и как отразится на Беларуси конфликт РПЦ с Константинополем





анализирует tut.by Что это значит? РПЦ объявила о прекращении участия в структурах, где председательствуют представители Константинопольского патриархата,tut.by Что это значит?

На важные вопросы ответил и высказал свою позицию председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин.

1 Кто главный среди православных церквей?

Всемирное православие представлено множеством поместных, то есть региональных церквей, которые обладают автокефалией (самоуправлением) и автономией («самозаконием»). Сегодня их пятнадцать.





— Это ни в коем случае не конфедерация церквей, где каждая церковь является чем-то совершенно самодостаточным, а именно единая церковь, где каждая ее часть обретает свои духовные власть и право на определенной территории в силу принадлежности ко всеобщему — к единой церкви. И ни одна поместная церковь не является абсолютным источником своей власти, права и полномочий. Никто не может сказать другим «вы мне больше не нужны» или «что хочу, то и делаю», — рассказывает председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин.





По его словам, каждая поместная церковь обладает своей территорией: областью духовной ответственности, на которой она отвечает за проповедь и священнодействие. Каноническая территория одной церкви является неприкосновенной для других поместных церквей, духовенство которых должно согласовывать свое присутствие с законными или, как говорят в церкви, каноническими представителями православной церкви в данном регионе.









Фотография из архива протоиерея Сергея Лепина





— Никакая поместная церковь не управляет другой поместной церковью — то есть, мы можем сказать, что никакая церковь не является главной. Все церкви равны. Однако в списке поместных церквей (в диптихе), каждая имеет свое место: кто-то выше, кто-то ниже — в зависимости от даты провозглашения, исторической значимости. Московский Патриархат занимает в диптихе пятое место, Константинопольский — первое, — отмечает протоиерей Сергей Лепин.





Каждая из поместных церквей имеет собственного предстоятеля и свой собор и уполномочена решать в последней инстанции вопросы своей жизни, но делать это она может только в традиции всей церкви — согласно ее преданию.





— Церкви (отдельные приходы или группы таковых), отпадающие от единства веры, морали, канонов и богослужения, отпадают от православной церкви и от церкви вообще. В представлении православных церковь одна — так как Христос один, а она, церковь, есть тело Христово, и его не может быть больше одного. Отпавшие от церковного единства лишаются права на учение и священнодействие, — объясняет протоиерей Сергей Лепин.





2 Кто кому подчиняется в православной церкви?

Управляется церковь Собором предстоятелей поместных церквей, а также других иерархов. По словам протоиерея Сергея Лепина, «Собор управляет от имени Духа Святого и получает свои полномочия именно от Христа».





— Главой церкви является Христос, который явил нам закон Нового Завета. Поскольку церковь — богочеловеческий организм, то человеческая ее часть тоже задействована в управлении. Управляется церковь Собором предстоятелей поместных церквей, а также других иерархов — это такой аналог парламента. Собор управляет от имени Духа Святого и получает свои полномочия именно от Христа. Это если кратко и без дополнительных объяснений. Но главное, что нужно помнить, единство церкви связано не столько с административными вопросами, сколько с вопросами единой веры. Вера — главное. Остальное — лишь средства ее сохранения и передачи, — говорит он.





3 Может ли быть главным в православной церкви кто-то один из патриархов?

По словам протоиерея Сергея Лепина, не только церкви не главенствуют друг над другом, но и никто из предстоятелей поместных церквей не является главой над другими предстоятелями.





— Однако существуют каноны, согласно которым равные друг другу в духовных полномочиях епископы должны знать среди себя «старшего по чести». Он получает дополнительные права, как бы мы сегодня сказали, «модератора», не сообщающие ему новых духовных полномочий, но определяющие его роль в организации взаимодействия частей церкви сообразно своему уровню. Например, созывать собор, делать заявления от его имени, представительские функции. В границах РПЦ таким епископом является Патриарх Московский, в границах БПЦ — Митрополит Минский. В границах Мирового Православия — Патриарх Константинопольский, — рассказывает протоиерей Сергей Лепин.





По его словам, преимущество чести ни в коем случае не дает право Константинопольскому Патриарху управлять на территории других поместных церквей, но наделяет его дополнительными полномочиями в разрешении проблем, которые могут возникнуть между поместными церквями.





— Но, увы, украинская проблема показала, что в мировом православии наметились разные понимания того, что входит в его «модераторские» обязанности, как далеко простираются эти полномочия и насколько актуальны они в реалиях сегодняшнего дня, — высказывает точку зрения протоиерей Сергей Лепин.





4 В чем причина конфликта по вопросу православной церкви в Украине?

На сегодняшний день украинское православие фактически разделено на три части: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата (возникла в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (связана с эмиграцией и отсутствием поддержки Московского патриархата).





По данным Департамента по делам национальностей и религий Министерства культуры Украины, на начало 2018 года у Украинской православной церкви Московского патриархата самое большое количество действующих общин. Это 12 064. У Украинской православной церкви Киевского патриархата их 4807, а у Украинской автокефальной православной церкви — 1048.





Украинская православная церковь, хоть и пользуется правами широкого самоуправления, является частью РПЦ. И, по словам протоиерея Сергея Лепина, нельзя говорить о ней как об автокефальной, то есть независимой и самостоятельной поместной церкви.





Протоиерей Сергей Лепин отмечает, что Украинская православная церковь Московского патриархата считается канонической, другие две — раскольничьими православными группами.





— Они не признаны полнотой православного мира, находятся под прещением Священного Синода РПЦ. Эти расколы появились в попытке добиться автокефалии для Украинской православной церкви, чему благоприятствовали определенные политические обстоятельства. Одно дело желать автокефалии, а совсем другое — думать, что она у тебя уже есть. Так получилось, что определенная часть украинского духовенства в одностороннем порядке решила, что она уже автокефальна, с чем не согласилась ни вся РПЦ, ни другие поместные церкви, включая Константинопольскую. Это не автокефалия и не автономия, а самочиние и беззаконие. Конфликт, стремительно начавшийся, через некоторое время пришел к затяжной форме и позиционному противостоянию, которое иногда доходило даже до физического насилия, — высказывает мнение протоиерей Сергей Лепин.





5 Почему сейчас разгорелся религиозный конфликт между Россией и Украиной?

Киевские власти выступают за предоставление Украинской православной церкви Киевского патриархата статуса автокефалии, что сделает ее независимой от Русской православной церкви. По мнению протоиерея Сергея Лепина, власти думают, что таким образом украинское православие станет единым (все течения объединятся), а «влияние Москвы» на религиозную ситуацию в Украине прекратится.





В конце апреля Верховная рада Украины поддержала обращение президента Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею. РПЦ пригрозила разорвать отношения с Константинополем, если Украинской православной церкви дадут автокефалию.





По мнению протоиерея Сергея Лепина, с началом боевых действий на Донбассе и с ситуацией в Крыму в Украине нарастают антироссийские настроения.





— Они обновляют в некоторой части украинского народа надежды на автокефалию. Притом эти надежды уже перестали быть сопряженными с имеющимися раскольничьими группами, поскольку многие стали понимать неканоничность и неправоспособность их статуса, — считает протоиерей Сергей Лепин. — Сами эти группы тоже всерьез озаботились своим положением и, пользуясь поддержкой и ходатайством светских властей, а также внутренней и международной политической обстановкой, еще раз обратились в Константинополь за апелляцией и легализацией своей мнимой автокефалии. Москва, решив, что речь идет исключительно о ее внутреннем деле, категорически отказалась обсуждать тему автокефалии Украинской Церкви и пересматривать статус отлученных раскольников.





Константинополь в одностороннем порядке назначил двух своих представителей — «экзархов» — для изучения вопроса на месте, в Украине.





— Он решил воспользоваться своим правом рассмотрения апелляций. В теории такое право у него есть, но как оно должно было быть реализовано на практике — единолично или на всеправославном соборе — вопрос для дискуссий, которые никто вести не собирается. И разумеется, заодно Константинополь решил выплеснуть все, что накопилось в противоречиях между РПЦ и КПЦ за несколько веков. В том числе и в вопросе о праве предоставления автокефалии. Дело в том, что Константинополь считает, что только он один имеет право предоставлять автокефалию. Москва же не согласна с этим: она считает, что на своей территории может предоставлять другим автокефалию сама, а на ее территории не имеет право предоставлять автокефалию никто, — рассказывает протоиерей Сергей Лепин.





6 Что значит назначение в Киев своих «экзархов» Константинопольской православной церковью?

По словам протоиерея Сергея Лепина, формально это значит, что Константинополь отправил свою комиссию в Киев.





— Она должна встретиться со всеми конфликтующими сторонами, подробно изучить ситуацию, провести необходимое исследование, подготовить решение на предмет возможности дать автокефалию, какая должна быть процедура, как должны быть сформированы органы самоуправления, кто в них войдет, как будет осуществляться переход духовенства… Повестка дня действительно ориентируется на автокефалию. Но что будет прописано в томосе (указ предстоятеля поместной православной церкви. — Прим. TUT.BY), на каких условиях он будет выдан и насколько эта автокефалия будет соответствовать господствующим у нас представлениям о ней, и многих ли она устроит в таком виде? — отмечает протоиерей Сергей Лепин.





7 Одна поместная церковь может вторгаться на территорию другой?

По словам протоиерея Сергея Лепина, одна поместная церковь не должна вторгаться на территорию другой.





— Патриарх Кирилл, синод РПЦ осудил это назначение как агрессию и грубое попрание канонов, угрожающее единству и миру православной церкви, которая не подавала никаких «заявок» на автокефалию. И в самом деле: если Украинская православная церковь Московского патриархата не ищет автокефалии, тогда отчего вдруг желание раскольников получает в глазах Константинополя больший приоритет? — задается вопросом протоиерей Сергей Лепин.





Он обращает внимание, что в этой ситуации одной из самых важных проблем является то, что случившееся Константинополь не считает нарушением канонических границ, поскольку отрицает сам факт передачи Киевской митрополии в состав Московского Патриархата и настаивает на том, что речь шла только об обусловленной исторической ситуацией передаче права оперативного управления Киевской митрополии и права поставлять киевского митрополита.





— И Константинополь уверен, что даже если считать фактическое состояние канонических границ актуальным, то посольство двух его «экзархов» так же не нарушает принципа территориальности, как не нарушает аналогичный принцип любая другая конфликтная комиссия из уполномоченных епископов, прибывшая на разбирательство в «проблемную» епархию другого архиерея. Это, якобы, «исключительное право» и обязанность старшего по чести — врачевать расколы, если поместная церковь или просто епархия сама «не справляется». Но с очень большой вероятностью может получиться нечто диаметрально противоположное: к имеющимся противоборствующим сторонам в Украине добавится еще и та, которую создаст Константинополь. И, возможно, даже не одна… Есть риски, которые несоразмерны ожидаемому эффекту — даже если все согласятся, что он положительный. Патриарх Кирилл полностью возложил ответственность за последствия происходящего на своего фанарского визави, — отмечает протоиерей Сергей Лепин.





8 Какая позиция по случившемуся у Белорусской православной церкви?

Синод Белорусской православной церкви во всем единодушно поддержал позицию Патриарха и Священного Синода Русской православной церкви, выразил всестороннюю поддержку предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, духовенству и пастве церкви.





— Несмотря на то, что в Минске есть свой Синод, а Патриарший Экзарх всея Беларуси является постоянным членом Священного Синода всей Русской православной церкви, белорусская церковь не является субъектом «межпоместного» права и полностью следует в фарватере внешней церковной политики Русской православной церкви, будучи ее частью, — объясняет протоиерей Сергей Лепин.





9 РПЦ объявила о прекращении участия в структурах, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Что это значит?

Это значит, что РПЦ не будет участвовать в таких структурах.





— Священный Синод Русской православной церкви принял решение о прекращении поминовения Патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением в Русской православной церкви и приостановил сослужение наших епископов с епископами Константинопольского Патриархата и участие во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя. Например, епископские ассамблеи в странах так называемой диаспоры и различные богословские диалоги, — объясняет протоиерей Сергей Лепин. — Но важно заметить, что на сегодняшний момент сохраняется главное: евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом.





Простые верующие из-за сложившейся ситуации практически не должны заметить никаких перемен.





— Разве что они могут услышать на литургии дополнительные прошения о сохранении единения и правоверия. И надеюсь, каждый ощутит необходимость личного посильного участия в молитвах о мире всего мира и соединении всех, — отметил протоиерей Сергей Лепин.



