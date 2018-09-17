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В Климовичском районе будут производить мясо индейки

18.09.2018 19:03 — Разное | Партизан  
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Комплекс по производству мяса индейки в Климовичском районе начнут строить в октябре, сообщает БелТА.

Об этом сообщил вице-президент группы компаний ARVI Видас Гедвилас (Литва). Сегодня состоялась церемония закладки памятной капсулы с посланием будущим поколениям на месте строительства предприятия возле д.Барсуки. 


Цитата БЕЛТА: “Проект предполагает организацию до конца 2020 года производства мяса индейки полного цикла, начиная от выращивания птицы до углубленной переработки мяса. Его мощность составит до 10 тыс. т продукции в год с перспективой увеличения до 15 тыс. т. Минимальный объем инвестиций составит около 48 млн евро. Планируется создать около 200 новых рабочих мест. Комплекс будет представлять собой около 30 ферм по выращиванию и откорму индейки и пометохранилище, а также мясокомбинат, состоящий из цехов убоя и мясоперерабатывающей продукции. Проект будет реализовывать зарегистрированное в Климовичах юрлицо ООО "КЛИМАРВИ". Проектно-сметная документация проходит экспертизу». 


 
 
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Комплекс по производству мяса индейки в Климовичском районе начнут строить в октябре, сообщает БелТА.
 
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