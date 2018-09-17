Калюжный - главный стиляга белорусского хоккея

Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею Алексей Калюжный, до недавнего времени занимавший пост начальника центра по подготовке нацкоманд хоккейной федерации, солидно смотрелся (и смотрится) не только на ледовой площадке, но и за ее пределами. Алексей достаточно стильно одевается, и в вопросах гардероба спокойно может несколько советов молодым коллегам. Вот несколько фото, которые подтверждают, что хоккеисты умеют не только гонять шайбу. Понятия стиля и вкуса им тоже не чуждо,by.tribuna.com