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Маму девочки, которую обнаружили в лесу под Гродно, нашли
Сегодня днем милиция попросила граждан помочь отыскать родителей девочки, которую нашли в лесу под Гродно. Оказалось, что мама девочки уснула после выпитого на пикнике спиртного, ребенок остался без присмотра, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Девочку обнаружил дачник,
Милиция нашла мать девочки. «В компании с утра все вместе были на пикнике, и из-за выпитого спиртного женщина заснула, а отец ранее покинул застолье. Девочка оказалась предоставлена сама себе и ушла в лес», — сказано в сообщении УВД Гродненского облисполкома.
Женщину направили на освидетельствование, а ребенка изъяли, девочка находится в социально-педагогическом центре на улице Домбровского. Поставлены в известность органы опеки и попечительства Октябрьского района областного центра. Милиция проводит проверку.
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Сегодня днем милиция попросила граждан помочь отыскать родителей девочки, которую нашли в лесу под Гродно. Оказалось, что мама девочки уснула после выпитого на...
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