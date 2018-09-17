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Маму девочки, которую обнаружили в лесу под Гродно, нашли

18.09.2018 18:43 — Разное | Партизан  
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Сегодня днем милиция попросила граждан помочь отыскать родителей девочки, которую нашли в лесу под Гродно. Оказалось, что мама девочки уснула после выпитого на пикнике спиртного, ребенок остался без присмотра, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Девочку обнаружил дачник, пишет tut.by. Ребенка нашли примерно в 14.30 в лесном массиве возле деревни Коробчицы.

Милиция нашла мать девочки. «В компании с утра все вместе были на пикнике, и из-за выпитого спиртного женщина заснула, а отец ранее покинул застолье. Девочка оказалась предоставлена сама себе и ушла в лес», — сказано в сообщении УВД Гродненского облисполкома.

Женщину направили на освидетельствование, а ребенка изъяли, девочка находится в социально-педагогическом центре на улице Домбровского. Поставлены в известность органы опеки и попечительства Октябрьского района областного центра. Милиция проводит проверку.


 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня днем милиция попросила граждан помочь отыскать родителей девочки, которую нашли в лесу под Гродно. Оказалось, что мама девочки уснула после выпитого на...
 
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