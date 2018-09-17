Маму девочки, которую обнаружили в лесу под Гродно, нашли

пишет tut.by. Ребенка нашли примерно в 14.30 в лесном массиве возле деревни Коробчицы. Девочку обнаружил дачник,tut.by. Ребенка нашли примерно в 14.30 в лесном массиве возле деревни Коробчицы.





Милиция нашла мать девочки. «В компании с утра все вместе были на пикнике, и из-за выпитого спиртного женщина заснула, а отец ранее покинул застолье. Девочка оказалась предоставлена сама себе и ушла в лес», — сказано в сообщении УВД Гродненского облисполкома.









Женщину направили на освидетельствование, а ребенка изъяли, девочка находится в социально-педагогическом центре на улице Домбровского. Поставлены в известность органы опеки и попечительства Октябрьского района областного центра. Милиция проводит проверку.



