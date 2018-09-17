Змеиный огурец вырос в Поставском районе

Женщина давно интересуется экзотическими овощами и фруктами. В ее огороде чего только нет! Семенами этого растения поделилась с ней знакомая.













Весной его высадила, а летом заметила, что на земле трихозанту не очень комфортно, он стал подбираться ближе к яблоне, и здесь ему уже было где разгуляться. Оказалось, что змеиный огурец родом из Мьянмы. Трихозант у Алиции Никодимовны вырос длиной 1 метр.



