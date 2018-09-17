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Лучшим travel-блогером может стать белорус. National Geografic запустил голосование
"Братцы, тут случилась красивая и важная история!
National Geographic номинировал "Хочу домой" на лучший тревел-блог года", - написал на своей стене ВКонтакте Леонид Пашковский, автор яркого youtube-проекта "Хочу домой", для съемок которого путешественник ездит в необычные страны: от Пакистана до Гаити.
У нашего соотечественника есть все шансы стать победителем в этой номинации: на момент написания статьи у Леонида было уже более половины голосов. Он значительно опередил всех других номинантов,
Блогер просит своих поклонников поддержать его своими голосами: "Мне будет лишний повод стараться для вас еще больше, а вам плюсик в карму) Спасибо!".
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"Братцы, тут случилась красивая и важная история!
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