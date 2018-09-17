Лучшим travel-блогером может стать белорус. National Geografic запустил голосование

National Geographic номинировал "Хочу домой" на лучший тревел-блог года", - написал на своей стене ВКонтакте Леонид Пашковский, автор яркого youtube-проекта "Хочу домой", для съемок которого путешественник ездит в необычные страны: от Пакистана до Гаити.





У нашего соотечественника есть все шансы стать победителем в этой номинации: на момент написания статьи у Леонида было уже более половины голосов. Он значительно опередил всех других номинантов, сообщает interfax.by

Блогер просит своих поклонников поддержать его своими голосами: "Мне будет лишний повод стараться для вас еще больше, а вам плюсик в карму) Спасибо!".