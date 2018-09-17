Американский бизнес заговорил о полном уходе из России

передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. КакOxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.









«Главная озабоченность компаний - это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. Санкции фактически заставили бы все американские компании уйти из России, потому что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами, запрещают покупать газ, то есть производство в России становится де-факто невозможным», - заявил он.









Родзянко уточнил, что «пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе».



