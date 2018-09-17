|
Американский бизнес заговорил о полном уходе из России
В случае новых санкций Вашингтона и ответных мер Москвы возможен полный уход американских компаний из России.
Как
«Главная озабоченность компаний - это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. Санкции фактически заставили бы все американские компании уйти из России, потому что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами, запрещают покупать газ, то есть производство в России становится де-факто невозможным», - заявил он.
Родзянко уточнил, что «пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае новых санкций Вашингтона и ответных мер Москвы возможен полный уход американских компаний из России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)